Vladan Kovačević se nada da će ipak uspjeti da zaigra za reprezentaciju Srbije.

Odmah posle Svjetskog prvenstva u Kataru pokrenut je proces da Vladan Kovačević obuče dres reprezentacije Srbije, a iako ga je Dragan Stojković Piksi pozvao već za martovske mečeve u 2023. godini - i dalje nije debitovao. Razlog leži u tome što FIFA nije dala "zeleno svetlo" za njega, pošto je prethodno branio za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, dok je takođe sjedio i na klupi seniorskog tima "zmajeva".

Njegov slučaj je specifičan jer nije imao državljanstvo Srbije, a prema pravilima FIFA fudbaleri stariji od 21 godine nemaju više pravo da mijenjaju "sportsko državljanstvo". Papirologija ga je za sada spriječila da zaigra za Srbiju, ali iako se nalazi u veoma komplikovanoj situaciji - ne odustaje.

"Ja samo mogu da kažem da to još nije zatvorena tema. I da ću s moje strane dati sve od sebe da jednog dana obučem dres Srbije. Da li će se to ostvariti, nije na meni, ali sve što je u mojoj moći i ljudima koji rade oko mene, daćemo sve od sebe da jednog dana obučem dres Srbije. Da li ću, to će budućnost da pokaže", ispričao je Vladan Kovačević u podkastu "Alesto" kod Aleksandra Stojanovića.

"Hoću li ići na EP? Zavisi, da li ću da ostanem u Poljskoj, ako ne - spremaću se za novu sredinu. Ako bude prilika, što da ne. Volio bih da Srbija osvoji, ali biće jako teško jer ima jakih reprezentacija. Francuska je u ovom trenutku najkompletnija", dodao je 26-godišnji čuvar mreže Rakova.

"Vladan Kovačević će teško moći da igra za Srbiju. Nije pitanje želje i volje, nego tehničke prirode i papirologije. Da budem jasniji, radi se o datumu kada je Kovačević dobio i da li je dobio srpski pasoš. Ako zovete igrača, bez obzira što je Srbin i ima pravo po FIFA regulativama da igra, a ako nema pasoš od nekog datuma - nego ga dobije recimo danas - onda ne može. Ono što su meni objašnjavali, to je problem", objasnio je Piksi ranije situaciju oko Kovačevića.