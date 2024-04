Italjanska voditeljka bila u centru pažnje.

Izvor: Nicola Ianuale / Alamy / Alamy / Profimedia

Najlepša italijanska voditeljka Dileta Leota obilazi Evropu i uživa u fudbalu, kao što i gledaoci njene TV stanice "DAZN" uživaju u njenim reportažama. Supruga poznatog golmana Lorisa Karijusa javila se u nedelju uveče sa stadiona "Santjago Bernabeu" u Madridu, gdje je gledala El Klasiko, Real Madrid - Barselona, a dan kasnije je na San Siru u Milanu, gdje prati "Derbi dela Madonina", Milana i Intera.

Nakon što se snimila na centru, Dileta je objavila video snimak kojim je pokazala da je u manje o 24 sata bila i u Madridu i u Milanu. Pogledajte video koji je izazvao veliki broj komentara, prije svega zbog toga što je bila razgolićena u Španiji:

Dileta Leota (32) zaštitno je lice ne samo italijanske lige, već i italijanskog fudbala u cjelini, a poslednjih sezona nema velike utakmice u Evropi sa koje se ne javlja gledaocima. Prošlog ljeta napravila je kratku pauzu kada se porodila i rodila ćerku Ariju, ali se ekspresno vratila poslu - na svoju radost i na oduševljenje navijača.

Njen suprug Loris Karijus i ove sezone je član Njukasla, a prema navodima engleskih tabloida, Dileta insistira da se on preseli u Italiju. S obzirom na to da ne postoji direktna linija iz Italije za Njukasl, voditeljka navodno traži da se on približi porodici, a ako se to dogodi za nekoliko mjeseci, neće biti iznenađenje, jer mu ugovor sa "svrakama" ističe na kraju sezone.