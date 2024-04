Kristijano Ronaldo dobio je tužbu protiv Juventusa i dobiće skoro 20 miliona eura.

Kristijano Ronaldo podnio je tužbu protiv Juventusa i dobio je bivši klub na sudu. Italijanski tim moraće da mu isplati oko 19,5 miliona eura. U pitanju je oko 10 miliona evra za neisplaćene zarade, dok je ostatak porez koji je po iznosu skoro kao plata...

Ovu informaciju potvrdili su najpoznatiji fudbalski novinari Fabricio Romano i Tankredi Palmer i oni ističu da će Juve u narednom periodu morati da mu isplati novac. Odluku je donio Arbitražni sud, a u pitanju su dugovanja koja su nastala u periodu prekida tokom koronavirusa.

Ronaldo je u Juventusu bio od 2018. do 2021. godine i tamo je osvojio dvije titule u Seriji A, pa se vratio u Mančeste rjunajted. Zadržao se na "Old Trafordu" samo 16 mjeseci, posvađao se sa trenerom Erikom Ten Hagom, pred kamerama je isprozivao klub i došlo je do raskida saradnje. Onda je otišao u Saudijsku Arabiju i potpisao za Al-Nasr.