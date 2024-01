Vijest dana u evropskom fudbalu, Barselona našla Ćavijevog naslednika.

Izvor: MN Press

Bivši trener Bajerna i nekadašnji selektor njemačke Hansi Flik ozbiljan je kandidat da postane novi trener Barselone, objavio je njemački Bild. Manje od 24 sata nakon što je Ćavi najavio da će otići iz Barse 30. juna, nagađalo se da bi Jirgen Klop mogao da preuzme Barselonu, ali to se po svemu sudeći neće dogoditi.

Prema pisanju katalonskog "Sporta", Jirgen Klop bio je rješenje "iz sna" za Barselonu i za prvog čovjeka kluba, Đoana Laportu, ali je odlazeći menadžer Liverpula odlučio da odmori jednu sezonu. Zato se Laporta okrenuo ka njegovom zemljaku Fliku, pod čijim je vođstvom Bajern pregazio Barselonu rezultatom 8:2!

Flik je bez prošla od prošle godine, kada je napustio reprezentaciju Njemačke posle dvije godine. Tačnije, on je dobio otkaz 10. septembra nakon poraza od Japana 1:4 u pripremnoj utakmici, što je bio treći uzastopni neuspjeh Njemačke. Njegov mandat na klupi "pancera" bio je veoma neuspješan, uprkos odličnom početku i "vezanih" 10 mečeva bez poraza. Na Svjetskom prvenstvu u Kataru, Njemačka je pod njegovim vođstvom ispala u grupnoj fazi drugi put u nizu.

Prethodno je sa mnogo većim uspjehom vodio Bajern od jeseni 2019, kada je naslijedio Nika Kovača i iste sezone osvojio Bundesligu, Kup Njemačke i Ligu šampiona. Bila je to tek druga "tripleta" u istoriji Bajerna, a on je dobio priznanje UEFA za trenera godine. U proljeće 2021. on je rekao upravi kluba da želi da ode i da postane selektor, a na rastanku sa Bavarcima ostavio je za sobom učinak kakav će teško biti nadmašen - osvojio je sedam trofeja sa Bajernom (dvije Bundeslige, Kup Njemačke, Ligu šampiona, Superkup Njemačke, UEFA Superkup i FIFA Svjetsko prvenstvo svijeta za klubove) i doživio samo sedam poraza. Na putu ka osvajanju titule Lige šampiona 2020. njegov tim nije doživio nijedan poraz u tom takmičenju.

Od ljeta bi pred njim mogao da bude novi izazov, na iznenađenje mnogih, jer se očekivalo da Ćavijev trenerski mandat u Barseloni bude mnogo dugovječniji nego što će biti. On je preuzeo Barselonu u novembru 2021. godine od Ronalda Kumana i prošlog ljeta vodio je tim do titule prvaka Španije. Bila je to prva Barselonina titula još od 2019. godine i sve je djelovalo bajkovito sa Ćavijem na klupi. Međutim, on će uskoro otići sa nje.