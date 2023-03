Selektor nemačke fudbalske reprezentacije Hansi Flik saopštio je spisak za prijateljske utakmice, a na njemu se nije našao legendarni fudbaler.

Izvor: Profimedia/Marcelo Machado de Melo/Fotoarena/Sipa USA

Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Hansi Flik saopštio je spisak za prijateljske utakmice protiv Belgije i Perua krajem marta i juna. Na iznenađenje mnogih se među pozvanima nije našao Tomas Miler, legenda reprezentacije. Nemac se povodom nepozivanja u nacionali tim oglasio na svom instagram profilu zvaničnom porukom.

"Juče je objavljeno da me Hansi Flik neće pozivati za naredna dva okupljanja. Cenimo jedni druge i nastavićemo da budemo u dobrom kontaktu. Onda ćemo videti kako će biti, držim palčeve momcima za prve međunarodne utakmice u godini. Lično, želim da iskoristim repezentativnu pauzu da se pripremim za predstojeće obaveze u Bajernu. Odlučujuća faza sezone u klupskom fudbalu je pred vratima. Imamo sjajnu početnu poziciju u sva tri takmičenja i još mnogo toga imamo u planu za ovu sezonu! Moja glad za trofejima je neprekidna!", napisao je Miler.

O ovoj situaciji je za medije govorio i selektor Flik, koji je istakao da vrata reprezentacije za Tomasa Milera nisu zatvorena, pogotovo sada kada se uzme u obzir njegova važnost u igri Bajerna. "Razgovarao sam sa Tomasom i on neće biti pozvan na utakmice u martu i junu, želim da pružim šansu mlađim igračima sa reprezentacijom, alii to ne znači da je njegova karijera u Nemačkoj gotova ili da neće imati važnu ulogu na Euru. On na stvari gleda kao ja, kao reprezentativac se ne povlači. Ili dobiješ poziv ili ne, a on je sada na čekanju do leta. A i zašto bih zauvek zatvorio vrata takvom igraču? Pogledajte njegovu trenutnu važnost za Bajern, ponovo je potpuno važan i veoma sam srećan zbog njega.", objasnio je Flik za "Zidojče cajtung".

Miler je sa "pancerima" osvojio Svetsko prvenstvo 2014. godine, a 2010. u Južnoj Africi bronzu. Ove sezone je u Bundesligi učestvovao u 11 golova svoje ekipe, sa sedam asistencija i četiri pogotka. Miler je u poslednje vreme često u žiži interesovanja nakon izjava posle utakmice sa PSŽ-om kada je pecnuo Lionela Mesija. Bajern je trenutno prvi na tabeli sa dva boda više od Borusije Dortmund, a u Ligi šampiona su se plasirali u četvrtfinale gde čekaju svog protivnika.