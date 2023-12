Trener Barak Bahar odgovorom na pitanje o mladim igračima Zvezde otkrio najveći problem kluba.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je završila takmičenje u Ligi šampiona - poraz od Mančester sitija (3:2) u Beogradu bio je čak peti na šest mečeva među evropskom elitom, a sada je vreme da se sumiraju utisci. Navijači verovatno nisu zadovoljni jer je u dva duela protiv Jang bojsa osvojen samo bod, pa propuštena prilika da se tim plasira u evropsko proleće, ali stručnjaci poput Ranka Stojića ističu da ova Zvezdina sezona u Evropi nije lošija od prethodnih. Zapravo, na obe strane ima pomalo istine...

Ta reč - pomalo - mogla bi da Zvezdinu evropsku sezonu da opiše bolje nego čitavi pasusi, poglavlja ili knjige. Pomalo presinga, pomalo konfuzije u odbrani, pomalo nade za navijače, pomalo razočaranja kada te nade budu bačene niz reku,... I pomalo šansi za mlade fudbalere. Za ovo poslednje postoji objašnjenje trenera Baraka Bahara i čuli smo ga nakon meča protiv Mančester sitija.

"Mladi igrači su pokazali da mogu da igraju na ovom nivou. Možda su mogli da daju i neki gol, uz malo sreće. Dopada mi se način na koji Mijatović igra. Ovaj klub ima lepu budućnost, mladi igrači pokazuju da zavređuju da igraju. Na početku je drugačija utakmica. Ja ih kasnije pustim da igraju kada je pritisak manji, kada se utakmica otvori, tada pokažu svoje sposobnosti. To smo uradili u više utakmica", rekao je Izraelac na konferenciji. Čini se da je tu potpuno u pravu!

Nakon šest meseci u kojima nismo čuli da se Bahar nakon nekog novinarskog pitanja potpuno "otvori" i ispriča sve što mu je na duši, deluje da je ovde po prvi put pokazao tu svoju stranu. Iskoračio je, odbranio svoje odluke o minutaži mladih igrača i stao u njihovu zaštitu time što je pokazao na koji način želi da ih razvija.

Sa druge strane, ono što je novinarima ponudio kao odgovor nakon poraza od Mančester sitija sasvim je logično. Barak Bahar nam je rekao da početak utakmice nije pravo vreme da na terenu vidimo "Zvezdinu decu", koliko god kvalitetna ona bila. U zavisnosti od toga kako se meč razvija on može da im daje sugestije i da ih bolje usmeri ka onome što treba da rade kada ih uvede u igru. A to se u poslednje vreme redovno dešava.

Na žalost po Zvezdu, obično se dešava u trenucima kada je tim već u zaostatku! Protiv Mančester sitija Nedeljković je dobio priliku od početka, Lučić i Mijatović u 57. minutu meča, a Kabić je zamenio upravo pomenutog Nedeljkovića. Zvezda je gubila od 19. minuta kada je pogodio Mika Hamilton, a u 62. minutu Oskar Bob je povisio na 2:0. Izmene Baraka Bahara suočile su se sa nepovoljnim rezultatom samo nekoliko minuta nakon ulaska na teren, pa je jasno da problem nije bio u njima. Zapravo, Zvezda je izgledala sasvim pristojno u poslednjih pola sata fudbala na stadionu "Rajko Mitić" - stvarala šanse, realizovala ih, promašivala,...

Pa, ako znamo da nije rešenje da mladi fudbaleri Zvezde počinju utakmicu jer se tad igra drugačije i ako znamo da nije problem u njima jer donesu kvalitet kada uđu u igru, šta je onda? "Gdje je, ba, zapelo", rekli bi Nadrealisti. Verovatno u startnim postavama Crvene zvezde, koje nisu isključiva krivica Baraka Bahara.

Izraelskom treneru falilo je kvaliteta u timu! Na pojedinim mestima morao je da improvizuje, pa su mu tako bekovi bili prinudna rešenja tokom gotovo cele polusezone, Hvang In bom napravio je problem jer je stigao prekasno, nespreman i neuigran sa ekipom, a Šerif Endiaj i Osman Bukari su se pošteno ispromašivali. Kada se na to doda da je Piter Olajinka cele jeseni imao nedefinisanu ulogu - pa je tako u roku od četiri dana bio napadač protiv Mladosti i vingbek protiv Mančester sitija, a da je Žan Filip Kraso potpuno nestao, verovatno zbog svoje nonšalantnosti, situacija je malo jasnija. Falio je Zvezdi i Aleksandar Katai, ali ne potpuno spreman već onaj od pre nekoliko godina - mlađi, brži i više gladan fudbala protiv najboljih. O tome koliko je nedostajao klasičan zadnji vezni - ono što je možda trebalo da bude Edmund Ado - nema potrebe ni govoriti.

Iako je utisak da je Izraelac nekoliko puta potpuno promašio sa kakvim oružjem treba da napadne rivala, jasno je i da kvalitet njegovih fudbalera nije dovoljan da bi se igrali egal mečevi protiv Mančester sitija ili RB Lajpciga. Tokom šest mečeva grupne faze Lige šampiona Crvena zvezda je u prednosti bila tek oko 15 minuta! Na "Etihadu" je ta prednost potrajala dva minuta - jer je na gol Osmana Bukarija u samom finišu prvog dela meča Hulijan Alvarez furiozno odgovorio u nastavku. Protiv predstavnika Švajcarske u Beogradu između pogotka Šerifa Edniaja u finišu prvog i Filipa Ugrinića na početku drugog dela meča prošlo je 13 minuta.

Oba tima su ubrzo uspela i da "okrenu" rezultat u svoju korist, dok je Crvena zvezda na naredne četiri utakmice počinjala "iz minusa" - u Lajpcigu je kapitulirala u 12. minutu, u Beogradu protiv Nemaca već u osmom minutu, u Bernu je protiv Jang bojsa izdržala isto toliko, a najviše se opirala Mančester sitiju u poslednjem kolu, kada je Hamilton "tek" u 19. minutu zatresao mrežu.

Da je Zvezda odstupila od "atraktivnijeg" fudbala - a to je subjektivno - morala bi da se tokom šest mečeva grupne faze Lige šampiona više fokusira na odbranu i na to da izdrži do poluvremena bez primljenog gola. U tom slučaju bi više ličila na Zvezdu Vladana Milojevića, koja je u dva učešća uzela sedam bodova u grupnoj fazi. Verovatno bi i rezultat bio malo bolji, ali klupski čelnici ne bi bili zadovoljni urađenim. Izostalo bi nešto imaginarno, nešto što se zove "iskorak u Evropi". Možda je izostao i ovako, ali sada u klubu barem znaju na čemu su - da bi igrali ravnopravan fudbal protiv najboljih, u Zvezdi moraju da imaju bolje fudbalere za startnu postavu!