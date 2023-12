Crvena zvezda će napraviti veliki broj promena u timu tokom zime i leta, a to će najverovatnije značiti da će morati da se naviknu na život bez Aleksandra Kataija i Aleksandra Dragovića.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je tokom leta pritisnula dugme "reset" i mnogo toga promenila. Stigao je novi trener Barak Bahar i sa njim veliki broj skupocenih fudbalera, ali je isto tako i mnogo njih napustio "Marakanu" nakon što su godinama bili vrlo važan deo slagalice ili su već duže vreme bili samo teret. Nakon neuspešne jeseni u Ligi šampiona, Crvenu zvezdu ista stvar čeka već ove zime, a ako ne tada, onda od leta kada će mnoge stvari morati da se zamene na "dotrajaloj mašini".

Mnogo toga zavisi i od toga ko će biti trener Crvene zvezde - odnosno da li će Barak Bahar i dalje imati podršku rukovodstva - ali, neke stvari već mogu da se naslute kada su u pitanju odlasci fudbalera. Zvezda će morati da "pokrije" slabe evropske rezultate prodajom određenih igrača od kojih može da zaradi, ali isto tako i da se reši onih od kojih nema preterano velike koristi. To je pre svega jer će tokom proleća igrati manje utakmica, a isto tako mladi fudbaleri poput Maksimovića "naviru" u prvi tim. Zbog toga će Terzić, Mrkela i Marin imati vrlo težak zadatak da preseku i ne dozvole da razočaravajuća jesen poput ove na "Marakani" postane normala...

Već tokom zime odlazi Aleks Vigo, fudbaler koji je stigao prošlog januara kao projekat na desnom beku, ali ga je Barak Bahar već posle nekoliko treninga otpisao zbog nediscipline. Šanse blizu nule da ostane ima i Edmund Ado, još jedno pojačanje iz 2023. godine, koje još čeka debi u crveno-belom dresu. Činilo se da se nešto menja u njegovu korist kada ga je Bahar ubacio u protokol za meč u Kruševcu, ali ispostavlja se da je to bilo samo zbog manjka igrača, pa će na zimu ili na pozajmicu (već je odbio da ide letos) ili će biti prodat.

Izvor: MN Press

Na osnovu minutaže, može da se zaključi da su na izlaznim vratima i Miloš Degenek i Nemanja Milunović, dok je situacija oko Uroša Spajića i dalje nepoznata, pošto se u Zvezdi nadaju da će konačno potpuno prevazići povredu koji je imao pre dolaska u Beograd i da će zaigrati na nivou koji se očekuje od njega.

Čini se da u planovima nije ni Kings Kangva, koji je gubio i dobijao poverenje Bahara tokom leta, a za njega se zna da ima i veći broj interesenata i da bi Zvezda mogla da zaradi, ako ga već ne koristi na način na koji odgovara obema stranama. Slična stvar je i sa Stefanom Mitrovićem, koji je tokom letnjih meseci bio nezamenljiv u Zvezdi na novoj poziciji levog spolnjeg, da bi ubrzo bile razotkrivene sve njegove manjkavosti u odbrani. Pao je u formi, izgubio minutažu, a utisak je i da Zvezda nema nameru da ga koristi na starom mestu jer polako menja formaciju. Uz to, Mitrović takođe privlači pažnju drugih klubova i Zvezda bi na njemu mogla da zaradi pre svega zbog potencijala koji poseduje.

Izvor: MN Press

Njegov odlazak smanjio bi gužvu na levoj strani, o kojoj je već pričao Ranko Stojić, ali je malo verovatno da će je iskoristiti mladi Uroš Kabić koji se nije snašao po dolasku iz Vojvodine, tako da je očekivano da već u januaru ode na pozajmicu. Tu bi trebalo da se završi spisak igrača koji bi mogli da odu u zimskim mesecima, ako Zvezda odoli ponudama za Bukarija, Mijatovića...

Ono što je problem za Zvezdu je broj igrača kojima ističe ugovor na leto. Tu je već pomenuti Milunović, kao i rezervni golman Zoran Popović, čije odlaske neće previše osetiti na "Marakani", ali dvojica su za glavobolju. Aleksandar Dragović već za mesec dana može da pregovara sa novim klubom i da potom na leto ode iz svog voljenog kluba bez obeštećenja. Znamo za njegovo nezadovoljstvo tokom prošle godine, kada je bio blizu odlaska u Sampdoriju, dok za njega i dalje ima ozbiljnog interesovanja sa Zapada.

Izvor: MN Press

Aleksandar Katai je veći deo ove sezone propustio zbog povrede, i čini se da se ne uklapa previše u planove Baraka Bahara i filozofiju koju je želeo da donese u Ljutice Bogdana, tako da je malo verovatno da želi da stavi novi paraf na ugovor sa Zvezdom, posebno ako bude ponuda sa Istoka, o kojima se i te kako pričalo ranije.

Ako na ovaj spisak dodamo i potpuno zaboravljenog Filipa Falka, koji i dalje zarađuje u Crvenoj zvezdi i niko ne zna gde se "smuca" po Beogradu ili Italiji, dolazimo do broja od 11 fudbalera. To je čitav tim koji je slobodan u izboru nove sredine koji će Zvezda gledati da zameni, uz naravno ideju da i uštedi na određenim mestima jer joj uopšte i nije potreban toliki broj fudbalera. To se više puta dokazalo kao pogubno po šampiona koji i sada ima previše nezadovoljnih igrača...