Selektor A reprezentacije Crne Gore Miodrag Radulović objavio je spisak igrača koji će konkurisati za mjesto u timu na utakmicama koje će naša selekcija u oktobru odigrati protiv Litvanije i Mađarske.

"Pred nama su posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u kojima želimo da zahvaljujući dobroj igri dođemo do pozitivnih rezultata. Dueli sa kvalitetnim protivnicima, Mađarskom koja je do sada bila dominantna u našoj grupi i Litvanijom koja je u drugoj polovini kvalifikacija ostvarila odlične rezultate, pružaju nam priliku za nadigravanje ali i osvajanje novih bodova. U prvom duelu sa Mađarskom odigrali smo veoma dobru utakmicu u kojoj, nažalost, nismo uspjeli da osvojimo više od jednog boda. Litvanija nam je, na neki način, dužnik u ovim kvalifikacijama jer smo u Kaunasu ostali bez dva boda u posljednjim sekundama utakmica… Zbog svega što se desilo u pomenute dvije utakmice, ali i naših takmičarskih ambicija, želimo da kvalifikacije završimo sa dvije pobjede, da uvećamo bodovni saldo i vidimo za šta će nam to biti dovoljno na kraju ovog ciklusa", rekao je Radulović.