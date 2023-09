Ponovo su u centru pažnje Frančesko Toti i njegova bivša Ilari Blazi.

Izvor: Twitter/tvdellosport/Instagram/ilaryblasi/Screenshot

Bivšeg italijanskog fudbalera Frančeska Totija prevarila je supruga Ilari Blazi i njih dvoje razveli su se pošle čak 17 godina braka iz kojeg imaju troje djece, a posle drame koju je ispratila čitava Italija - njih dvoje su u očajnim odnosima. Tako su se Frančesko Toti i Ilari Blazi sreli na utakmici mladih timova Rome i Frozinonea gde su gledali svog sina Kristijana, međutim iako je odigrao dobar meč, ipak nije bio u prvom planu kod roditelja.

Dok je Toti gledao meč, njegova prijateljica mu je pokazala telefon na kome se nalazila objava Ilari Blazi na Instagramu, upravo sa meča Rome i Frozinonea. Kamere su snimile i njegovu reakciju koja govori sve, a čini se da se ni njegovoj novoj djevojci Noemi Boki nije dopalo šta je objavila Ilari. Pogledajte!

, ...‼️

⁉️



Durante la partita tra Roma e Frosinone Primavera le telecamere di Sportitalia pescano Totti, Noemi e amici mentre guardano la storia Instagram di… Ilary#sportitalia#tottipic.twitter.com/ZRSTsHZWRr — Sportitalia (@tvdellosport)September 18, 2023



Čini se da se posle svega toga Totiju nije ni gledala utakmica, a možda je bolje da nije dolazio pošto je Frozinone slavio 3:2, dok je sin Kristijan tek u završnici susreta dobio šansu i nije uspio ništa konkretno da uradi. Ako ne uspe da se probije do prvog tima Rome poput svog oca, uvek će moći da se pohvali time da mu je otac "Princ Rima", a neće biti ni veliko iznenađenje ako se uskoro i Frančesko vrati na Olimpiko u funkciji direktora.

Ipak, potrebno je i njemu da preboli ljubavne probleme u koje ga je "uvalila" Ilari: "Zbog korona virusa sam izgubio oca, a žena nije bila sa mnom. Provjerio sam njen mobilni telefon, što inače nisam radio do tada, i pronašao poruke. Nisam mogao više da spavam. Ništa više nije bilo isto. Moje supruge, kada mi je najviše bila potrebna, nije je bilo. Do mene su dolazile glasine da Ilari ima drugog. Zapravo, to nije bila istina - imala je više od jednog. Nikad to nismo jedno drugom učinili u 20 godina, a onda su počela stizati upozorenja od raznih ljudi kojima vjerujem. Jednom sam pogledao njen telefon i video poruku posrednika između Ilari i treće osobe. Pisalo je: Vidimo se u hotelu".

Vidi opis TOTIJU USRED UTAKMICE POKAZALI ŠTA MU RADI BIVŠA ŽENA! Cijela Italija je brujala o PREVARI: Svi su mi pričali za to! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

BONUS VIDEO: