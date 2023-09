Poslednje pojačanje Crvene zvezde Hvang In Bom najavio velike stvari u novom klubu.

Sjajni južnokorejski fudbaler Hvang In Bom, najskuplje pojačanje u istoriji Crvene zvezde, predstavljen je danas na stadionu "Rajko Mitić" u društvu sportskog direktora Mitra Mrkele koji ga je nazvao "velikim igračem koji će doprineti boljim rezultatima u budućnosti". Hvang je istakao da je vrlo nervozan kada govori pred medijima, nervozniji nego kada je na terenu, međutim bio je pun samopouzdanja i njegove reči će se sigurno dopasti navijačima.

"Srećan sam što igram u ovom klubu. Svi žele da igraju u Ligi šampiona i isto je i sa mnom, više sam nego spreman da igram sa novim saigračima. Uzbuđen sam što ćemo igrati u ovom takmičenju", kazao je Hvang koji je ocenio da Zvezda može da pobedi bilo koga u grupi.

"Mislim da je u Ligi šampiona teško naći laku grupu, a mi imamo tešku grupu, tako da sam uzbuđen da igram za veliki klub protiv jednog od najboljih klubova na svetu, i to će još biti prva utakmica za mene. Možemo da pobedimo bilo koji tim u Ligi šampiona. Uvek je dobro imati pritisak, bolje je nego da nema nikakvog, tako da sam srećan što sam u ovom velikom klubu kao najveći transfer u istoriji. Ne mislim da će to da mi smeta, samo hoću da igram fudbal i uživam, mislim da mogu da se nosim sa time. Sada samo želim da budem na terenu"

"Mislim da je u Ligi šampiona teško naći laku grupu, a mi imamo tešku grupu, tako da sam uzbuđen da igram za veliki klub protiv jednog od najboljih klubova na svetu, i to će još biti prva utakmica za mene. Možemo da pobedimo bilo koji tim u Ligi šampiona. Uvek je dobro imati pritisak, bolje je nego da nema nikakvog, tako da sam srećan što sam u ovom velikom klubu kao najveći transfer u istoriji. Ne mislim da će to da mi smeta, samo hoću da igram fudbal i uživam, mislim da mogu da se nosim sa time. Sada samo želim da budem na terenu", naglasio je Hvang.

Istakao je da još nije razgovarao sa trenerom Barakom Baharom i da mu je na sastanku sa Markom Marinom predočeno da ga vide na poziciji centralnog veznog, ali da je spreman da igra gde god trener traži od njega. "Mogu da igram u veznom redu, bilo gde, bilo da je šestica, osmica, desetka... Pa čak desni bek ili levo krilo, gde god me stavi trener - daću sve od sebe, makar bio golman. Spreman sam na to. Najvažnije je znati šta ovaj grb znači meni i navijačima, ne smem da se ponašam ružno na terenu i uradiću sve od sebe da uspem ovde", naglasio je on i pokazao da zna i istoriju kluba.

"Čuo sam da je ovo jedan od najvećih klubova u Evropi, znam da smo osvojili Ligu šampiona 1991. godine i to nije uspelo mnogo klubova. Čak i igrači koji dođu tek u klub moraju da budu ponosni i da rade na tome da se vrate uspesi kao nekada. U budućnosti ćemo imati sjajan tim i pomoći ću klubu da budemo bolji".

Hvang se raspitao i za navijače Crvene zvezde, za koje je čuo da su "ludi kao i Olimpijakosovi" i da zato jedva čeka da igra, a videćemo da li će to biti odmah sledećeg utorka protiv Mančester sitija. Ako bude, već je pitao za savet...

"Son i Hvang iz Vulsa su mi rekli za Siti i rekli su mi da moraš da trčiš kao lud 90 minuta i to je ono što ja mogu da radim, mislim da se nećemo samo braniti 90 minuta nego ćemo i napasti. Morate dati gol da biste pobedili i to je naš cilj protiv jednog od najvećih klubova na svetu. Idemo na pobedu, a ne samo da osvojimo bod i spreman sam na to. Son i Hvang su mi rekli da moramo da trčimo kao psi", zaključio je fudbaler Crvene zvezde.

