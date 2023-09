Svi navijači su se naježili kada su videli postupak selektora.

Izvor: Sportklub/Printscreen

Reprezentacija Srbije ostvarila je senzacionalnu pobedu protiv Litvanije u četvrtfinalu Mundobasketa i plasirala se u polufinale Mundobasketa 2023. Posle meča u kojem je Bogdan Bogdanović briljirao, pa poslao poruku zahvalnosti Boriši Simaniću, svi su bili pod snažnim emocijama, a popularni "Kari" pogotovo.

Iako je kao igrač i trener prošao sve i bio i prvak Evrope i sveta, Pešić nije krio koliko je emocija "isplivalo" iz njega posle ove pobede. Pogotovo kada se govorilo o Simaniću, koji je prethodnim dana u bolnici ostao bez bubrega posle komplikacija nakon pretrpljenog udarca protiv Južnog Sudana.

U izjavi za "Sport klub", Pešić je pogledao u kameru, stavio prst na usta i poslao poljubac operisanom košarkašu, koji strašnim spletom okolnosti nije u ekipi. Pešić je umesto reči samo poslao poljubac Simaniću, kao i zagrljaj. "Boriša, drži se Boriša!".

"Ja sam tu dosta emotivan i kad je on u pitanju, sve to što se dešavalo bila je katastrofa za nas. nikome to ne bih poželeo, ni od čega napravilo se svašta. Mogli smo da ga izgubimo, ali nismo. Briga je. Naravno, svaki dan igraš utakmice, pripremaš, ali on je krasan dečko i svi kažemo - kako baš njega to da zadesi? imali smo veliku sreću da je profesor Radovanović vrsni, iskusni doktor. Ne znam šta bi se deslio da on nije bio tu", rekao je Pešić ka konferenciji.

Pogledajte i koju je poruku poslao na tabli u svlačionici:

Ipak, sve raduje to što je Simanić dobro, što je ustao u utorak iz kreveta i što je po svemu sudeći na putu oporavka posle izuzetno teških dana u Manili. Sve sada izgleda mnogo, mnogo bolje i sigurno je da će Boriša i u nastavku turnira pružati veliku podršku.