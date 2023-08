Slavni Portugalac postao "žrtva" mladog fudbalera, koji smatra da ima i boljih od Kristijana Ronalda.

Kristijano Ronaldo se nakon velike i trofejne karijere u evropskom fudbalu preselio u Saudijsku Arabiju gdje je obukao dres Al Nasra, a u narednim mjesecima za njim su krenule i ostale fudbalske zvijezde. Ogromni transferi i višemilionske plate koje su ponuđene igračima privukli su brojna zvučna imena, pa portugalski as sada može da se takmiči u ligi protiv velikog broja poznatih fudbalera. Ipak, "glave mu je došao" anonimus, momak koji je nakon meča želeo da se slika sa njim.

Iračanin Ahmed Zero (20) fotografisao se pored Kristijana Ronalda nakon što su Al Nasr i Al Šorta odigrali meč u Arapskom šampionskom kupu. Saudijci su stgli do pobjede upravo golom Kristijana Ronalda u 75. minutu meča, ali je Ahmed iskoristio priliku da isproziva slavnog kolegu. "Sa drugim najboljim fudbalerom u istoriji", napisao je Zero uz zajedničku fotografiju i razbjesnio navijače portugalskog asa.

Inače, Ahmed Zero je fotografisanjen pored slavnog Portugalca verovatno izveo najbolji potez svoje dosadašnje karijere. On je prvotimac Al Šorte iz Iraka, ali u ovom timu nije standardan i teško je očekivati da će napraviti veliku karijeru u nekom poznatom klubu. Mada, možda bi mu upoznavanje sa Mesijem bilo važnije od transfera u neki čuveni klub.

On je prethodnih dana objavio fotografije sa Karimom Benzemom i Sadiom Maneom, pa smo sigurni da bi i Mesi završio u kolekciji, samo kada bi se stvorili uslovi za zajedničko fotografisanje.