Navijači Arisa provocirali fudbalere Dinamo Kijeva

Izvor: Profimedia

Na utakmici Aris - Dinamo Kijev u Solunu, navijači grčkog tima podigli su transparent - provokaciju za ukrajinski tim. Na njemu je pisalo "Razbije azovske naciste". U pitanju je bila utakmica kvalifikacija Konferencijske lige i završena je pobjedom grčkog tima, 1:0.

Izvor: Twitter/@101ULTRAS

Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu početkom 2022. godine, Dinamo Kijev je bio prinuđen da se seli kada igra evropske utakmice, pa će i Aris dočekati u inostranstvu - u Bukureštu. Meč će biti odigran 17. avgusta na stadionu "Rapid Đulešti". Prošle sezone, Dinamo je kao domaćin evropske utakmice igrao u poljskom gradu Krakov, a problemi ukrajinskog velikana nastavljeni su i ove sezone, jer rat i dalje traje.

"Ovo nije isti tim kao prije. Igramo fudbal u ratnim vremenima i to je totalno drugačije. Potrebno nam je bilo bilo 13 sati da putujemo to Černovcija (u zapadnoj Ukrajini), a onda četiri do Sučave (u Rumuniji), a onda još 2,5 sata da dođemo do Soluna. Kako mislite da se igrači osjećaju posle takvog puta? Isto se događalo i prošle sezone, pa smo odlučili da igramo evropske utakmice u Bukureštu, jer je lakše doći do tamo. Što se tiče domaćeg prvenstva, igraćemo utakmice kao domaćini u Odesi", rekao je trener Dinamo Kijeva Mirčea Lučesku uoči meča u Grčkoj. Kada su izašli na teren, fudbalere Dinama dočekao je transparent koji će sigurno izazvati dodatne reakcije.

Vjerovatno nije potrebno podsjećati na to da je u Grčkoj ionako povećana tenzija posle ubistva navijača AEK-a u Atini, nakon napada navijačke grupe Dinamo Zagreba, "Bed blu bojsa". Uhapšeno je više od 100 osoba, najavljeno je da će biti krivično i prekršajno gonjeni po nizu dijela i u takvom ambijentu Ukrajinci su gostovali u Solunu, a grčki PAOK je bio u Splitu, gdje su u sklopu "dočeka" domaćini isticali i obilježja Partizana.