Crvena zvezda je prodala Strahinju Erakovića, a mogla bi i njegovog naslednika Stefana Lekovića.

Crvena zvezda je pobedom protiv Vojvodine počela novu sezonu - istorisjku jer će direktno igrati u grupnoj fazi Lige šampiona, ali čini se da prelazni rok nije gotov. Crveno-beli i dalje razmišljaju o dolascima i odlascima, uz napomenu da se rasterećenje igračkog kadra sada mnogo više u fokusu klupskih čelnika. Ponuda ima, a deluje da se klubovi najviše raspituju za Stefana Lekovića (19)!

Talentovani defanzivac označen je kao naslednik Strahinje Erakovića u poslednjoj liniji tima, a ostaje da se vidi da li će kod Baraka Bahara uspeti da stekne pomerenje i dobije minutažu. Za sada nije u prvom planu, pa mnogi smatraju da bi Leković u finišu prelaznog roka mogao da promeni sredinu i ode u neki od timova koji su pripremili višemilionske ponude.

Dok se to ne desi, Crvena zvezda će imati dilemu... Sa jedne strane, Leković bi mogao da zablista i sebi podigne cenu na tržištu, a sada druge? Pa, on još uvek nije standardan prvotimac crveno-belih!

KO JE STEFAN LEKOVIĆ?

Mladi štoper Crvene zvezde rođen je u januaru 2004. godine i u svojoj generaciji je jedan od najtalentovanijih igrača u Evropi. Tokom godina je prolazio Zvezdinu školu, a svojevremeno je bio i kapiten omladinskog tima u Ligi šampiona za igrače do 19 godina. Jedan deo karijere proveo je na pozajmici u Grafičaru, dok je za seniorski tim Crvene zvezde odigrao 13 mečeva i postigao jedan gol. Uz to, Leković je redovan u mlađim kategorijama nacionalnog tima i do sada ima 16 nastupa za Srbiju.

Stefan je visok 192 centimetra i tokom igranja u mlađim kategorijama dominirao je fizičkim predispozicijama. Uz to, kao jedan od njegovih najvećih aduta isticala se smirenost sa loptom u nogama, pa smo često mogli da vidimo kako Leković dodavanjima iz poslednje linije započinje napade svog tima ili kako iznosi loptu daleko na protivničku polovinu.

ODAKLE STIŽU PONUDE?

Navodno, Crvena zvezda je već odbila 4.000.000 evra koje je pripremio Real Madrid, ali to nije sve! Zainteresovani klubovi nisu odustali od transfera Stefana Lekovića, pa poslednjih dana inostrani mediji sve češće pišu o transferu mladog defanzivca. Koliko se može saznati, za sada najviše interesovanja stiže iz Nemačke, gde je Leković očigledno na ceni.

Prethodnih nedelja pisalo se da mladog defanzivca prate Bajern iz Minhena i RB Lajpcig,ali sada deluje da je Borusija iz Dortmunda tim koji najviše želi mladog štopera. Kako tvrde "Bild" i "Skaj sport", Borusija u Lekoviću vidi idealnu zamenu za iskusnije defanzivce koji su skloni povredama, ali... Ima mnogo od interesovanja do realizacije transfera!

ŠTA JE ZVEZDIN PLAN?

Zvezdan Terzić je početkom leta izjavio da Stefan Leković nije na prodaju i da će upravo on zauzeti poziciju Strahinje Erakovića, koji je završio transfer u Zenit iz Sankt Peterburga. Međutim, čini se da su se okolnosti promenile u međuvremenu, pa da sada ima više šansi da i Leković napusti klub tokom leta. Crvena zvezda je već angažovala Miloša Degeneka koji bi u formaciji sa tri defanzivca trebalo da bude desni štoper.

Mladi defanzivac Stefan Leković odlično intervenisao na gol-liniji. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Po informacijama koje su prethodnih dana stizale, Crvena zvezda je zainteresovana i za Vanju Drkušića, a i slovenački defanzivac zainteresovan je za dolazak u Beograd. Istakao je kako navija za crveno-bele i priča srpski, što bi mogao da bude ozbiljan adut kada počnu pregovori o njegovom angažmanu. Pre toga će, verovatno, Leković morati da ode iz kluba jer je trenutno gužva u poslednjoj liniji.

Deluje da su Aleksandar Dragović, Srđan Mijailović i Miloš Degenek trojica startera, a kao opcije Baraka Bahara tu su još Uroš Spajić, Nemanja Milunović i Milan Rodić. Dovoljno štopera da se izgura sezona, pa je očekivano da Stefan Leković veću minutažu potraži na dvojnoj registraciji kao član Grafičara u Prvoj ligi Srbije. Ukoliko ne napusti klub.

