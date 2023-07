Miroslav Klose se iznenadio kada je shvatio da je njegov nekadašnji saigrač SMS otišao u Saudijsku Arabiju.

Izvor: MN Press

Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić odlučio je da karijeru nastavi u Saudijskoj Arabiji. Nakon što je stigla bogata ponuda sa godišnjom platom od 25 miliona eura, SMS je otišao kod predsjednika Lacija i molio ga da ga pusti. Nakon toga je Al Hilal poslao ponudu "tešku" 40 miliona eura i nije dugo trebalo da se posao završi, pa je u međuvremenu Milinković-Savić promovisan u novom klubu gde kraj sebe ima već Kalidu Kulibalija, Rubena Neveša, možda i Bernarda Silvu.

Jasno je da ni atraktivnost ovih imena nije dovoljna da bi privukla fudbalere u Saudijsku Arabiju nego da je osnovni motivator novac, što nije naravno ništa strašno, ali sa druge strane - ne može se zamjeriti ni fudbalskim romanticima što u tome vide grijeh. Zato se Sergeju sada javio i njegov nekadašnji saigrač Miroslav Klose.

Legendarni njemački napadač je u izjavi za "Korijere djelo Sport" izrazio čuđenje zbog poteza srpskog reprezentativca, ali ne samo njega - nego i drugih fudbalera koji su potrčali za novcem. Posebno onih mlađih, dok donekle može da razumije one u veteranskim godinama. "Gledao sam možda 20 minuta saudijskog fudbala, tako da nemam pojma na kom su nivou. Međutim, mnogo igrača ide tamo. Vjerujem da za one koji su pri kraju karijere, kao što su Benzema i Kristijano Ronaldo, to ima smisla. Skroz je drugačije za Sergeja", kazao je Klose i objasnio zašto.

"Ako mene pitate, to nije bio pravi trenutak za odlazak. Mislim da bi Engleska i Španija daleko više pristajali njegovom stilu, ali to je njegova odluka i mora da je prihvati", dodao je Klose i rekao da e i sam imao ponude da ode u Kinu kada je imao 38. godina, ali je odlučio da karijeru završi u Laciju i da se vrati u Nemačku.

Podsjetimo, Sergej Milinković-Savić je od 2015. godine igrao za Lacio i u tom periodu je sakupio 341 meč, a učinak mu je 69 golova i 59 golova. Sada je postao jedan od najplaćenijih srpskih sportista svih vremena.

BONUS VIDEO: