Aleksandar Keržakov govorio o novom poslu u Spartaku iz Subotice, novom trofeju "svoje" Sevilje, te se prisjetio dvomeča protiv Crvene zvezde sa Zenitom iz Sankt Peterburga.

Prava bomba u srpskom fudbalu eksplodirala je kada je Spartak iz Subotice saopštio da će njihov novi trener u Superligi biti nekadašnji ruski fudbaler Aleksandar Keržakov! Rus je stigao na sjever Srbije između dvije sezone i povešće ekipu u novu sezonu, a tokom priprema na Zlatiboru MONDO je imao priliku da kratko popriča sa njim i prisjeti se nekih detalja iz bogate karijere. Između ostalog i mečeva protiv Zvezde, koja će mu sada biti rival u drugačijim okolnostima.

Crvena zvezda otputovala je u Rusiju na drugi dio priprema, tokom kojeg će crveno-bijeli odigrati i tri prijateljska meča na turniru u Sankt Peterburgu. Ekipa Baraka Bahara broji 28 igrača, nakon što je izraelski stručnjak precrtao dvojicu igrača, a prvi ispit u Rusiji biće mu domaćin Zenit, sa kojim crveno-bijeli igraju u petak 7. jula (18.30). Biće to praktično nastavak serije prijateljskih mečeva protiv Zenita, pošto su dva kluba, koja imaju zajedničkog sponzora, odigrali četiri prijateljska meča u prethodnih pet godina.

Poslednji put Zenit i Crvena zvezda igrali su takmičarske duele u septembru 2004. godine, kada su se sastali u kvalifikacijama za Ligu Evrope i tada je Zenit eliminisao crveno-bijele. U prvom meču u Sankt Peterburgu bilo je 4:0! Golove su postigli dvostruki strijelac Andrej Aršavin, Aleksandr Gorškov, a sudbinu Zvezde u toj prvoj utakmici zapečatio je Aleksandr Keržakov. Proslavljeni golgeter Zenita, Sevilje, Dinama iz Moskve i kratko Ciriha, u razgovoru sa novinarima na Zlatiboru prisjetio se dvomeča u kojem nije bilo ni potrebe da igra revanš.

"Sjećam se da nije bilo toliko teško protiv Crvene zvezde, kod kuće smo lako pobijedili. Toliko smo bili uvjereni u prolaz da na revanš (2:1) nije otišao prvi sastav već dosta rezervista", rekao je Keržakov.

Nekadašnji rekorder po broju golova za Zenit i još uvijek najbolji strijelac za reprezentaciju Rusije, zajedno sa Artjomom Dzjubom (30), ovog ljeta preuzeo je Spartak iz Subotice na čijoj klupi je zamijenio Milana "Švabu" Milanovića. "Što se tiče srpskog fudbala u Rusiji poznaju srpski fudbal, dovoljno je popularan i ruski navijači znaju srpske klubove poput Crvene zvezde i Partizana. Što se mene tiče, ja sam bio bez posla i dobio sam poziv da dođem u Spartak. Imao sam jako dobru komunikaciju sa upravom Spartaka iz Subotice i vrlo brzo smo dogovorili saradnju", započeo je priču Keržakov, koji će imati cilj da plavo-bele iz Subotice u narednoj sezoni drži što dalje od zone ispadanja.

"Jako je teško govoriti o fudbalskoj filozofiji, zato što način na koji neki klub igra prije svega zavisi od toga kakvi su fudbaleri u ekipi, to je najvažnije. Mi ćemo se najviše truditi da od fudbalera koje imamo u timu izvučemo maksimum, da pokažu svoje kvalitete i da obradujemo navijače Spartaka našim kvalitetnim i lepim fudbalom", poručio je ruski trener.

On je rekao da je još rano da za njega da poredi ruski i srpski fudbal, ali je prokomentarisao odnos Srba i Rusa. "Teško mi je da govorim o razlikama u srpskom i ruskom fudbalu, nakon polusezone ću moći da govorim o tome i da li uopšte postoje razlike između srpskog i ruskog fudbala. Srbi i Rusi su bratski narod, to znaju i navijači. Meni se lično u Srbiji sviđa, ovdje su jako dobri ljudi, odlično su prihvatili Ruse i jako sam zadovoljan svime".

Keržakov je tokom bogate igračke karijere nosio dres Zenita iz Sankt Peterburga, Sevilje, Dinama iz Moskve i ponovo Zenita, koji ga je tokom jedne sezone pozajmio Cirihu. Kroz karijeru je tri puta bio šampion Rusije sa Zenitom i osvojio je još četiri domaća trofeja, dok je u dresu Sevilje osvojio Ligu Evrope, Kup kralja i Superkup Španije. Trofej u kupu osvojio je i sa Cirihom, dok je kao član Zenita bio najbolji strijelac ruske Premijer lige.

Na pitanje šta je potrebno da jedan fudbaler stigne do "vrha" Keržakov je odgovorio: "Na prvom mjestu da bi neko postao uspješan fudbaler potrebno je da voli fudbal, potrebno je davati se potpuno onome čime se baviš i shvatiti smisao, suštinu i postaviti sebi cilj, ako želiš da budeš najbolji da je to na prvom mjestu, a da je sve ostalo u drugom planu".

Ruski fudbaleri u ovom trenutku suočavaju se sa još jednim problemom, a to je suspenzija svih ruskih klubova i reprezentacije iz međunarodnih takmičenja. "Svi navijači, ali i svi profesionalci u fudbalu jako pate zbog toga što je ruskim timovima i reprezentaciji zabranjeno zbog sankcija da se takmiče u evropskim i svetskim takmičenjima. To je jako loše za razvoj fudbala, ali i za razvoj mladih ruskih igrača. Mi se svi nadamo da će se ruski fudbal uskoro vratiti u evropska takmičenja i vjerujem da će u početku biti teško, ali da ćemo se kroz neko vrijeme ponovo vratiti na visoki nivo", uvjeren je Keržakov.

On se na kraju osvrnuo i na uspjeh "svoje" Sevilje, koja je sedmi put u istoriji osvojila Ligu Evrope, te prokomentarisao i finale Lige šampiona. "Nisam uopšte sumnjao u to da li će osvojiti Ligu Evrope jer to je njihovo takmičenje, to je njihov trofej. Što se tiče Lige šampiona, uvjeren sam da i većina navijača Mančester sitija nije sumnjala u trijumf, ali me jako prijatno iznenadila igra Intera, ne samo svojom odbranom i kontranapadom i vjerujem da su svi bili zadovoljni ovogodišnjim finalom", zaključio je Keržakov.

