Ljupko Petrović je i dalje vještačkoj komi posle saobraćajne nezgoda.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čuveni srpski trener Ljupko Petrović (76) je u vještačkoj komi i dalje i njegovo stanje je neizvjesno. Poznati kardiohirurg Miljko Ristić otkrio je da je trenutno u stabilnom stanju, ali da ne može da bude siguran kako će teći oporavak proslavljenog stručnjaka.

On je izazvao saobraćajnu nesreću, vozio je pogrešnom stranom puta i izazvao direktan sudar posle čega je prebačen u bolnicu."Ljupka znam privatno, a bio je i naš pacijent, radili smo mu neka ispitivanja. Pogodilo me je to što mu se desilo. Koliko znam, u stabilnom je stanju, tako da je to ohrabrujuće, ali ne možemo više od toga reći, nadam se da će sve ići u dobrom pravcu. Nisam bio u posjeti, ali dobro sam informisan. Poznajem ga i lično. Kod oštećenja mozga princip liječenja je farmakološko produžavanje kome, jer onda su najmanje potrebe moždanih funkcija, za kiseonikom i slično. On je trenutno u vještačkoj komi. Moram da budem realan - njegova pregnoza je neizvjesna. Mislim da će on ipak izgurati, optimista sam. Najkritičnijih je bilo prvih 48 sati, a on se za sada drži odlično", rekao je Ristić za "Informer".

Došlo je do izliva krvi u mozak i Ljupko je doživio dva moždana udara posle svega što se dogodilo. "Ne smije ništa sad da se precizira, jer prošlo je manje od tri dana. Za sada je u stabilnom stanju, a to je dobar pokazatelj. Ipak, pre sedmog dana nezahvalno je prognozirati. Najbolji lekari su oko njega i čekaju da mu se krv povuče iz moždane opne. Dok se to ne desi, ništa drugo ne smije da se radi", zaključio je Ristić.

