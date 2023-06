Hrvatski reprezentativac i igrač Sevilje otkrio da je početak ljubavi sa suprugom izgledao kao holivudski film!

Izvor: Instagram/raquel_mauri

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić, koji je u finalu Lige Evrope tešio emotivnog Nemanju Gudelja, u braku je sa atraktivnom Rakel Mauri s kojom ima dvoje dece.

Svojevremeno je u intervjuu otkrio da je to "bila ljubav na prvi pogled", kao i da ga je Rakel odbila kada ju je pitao da izađu na sastanak ne jednom, nego 20 puta!

Rakitić je u Sevilju došao 2011. godine. Imao je 21 godinu i iste večeri kada je doputovao, izašao je s bratom u kafanu, gde je za šankom ugledao Rakel.

!Bilo je to 2011. godine, ja sam tad imao 21. godinu. U Španiju smo stigli vrlo kasno, oko deset uveče. Sledećeg jutra je trebalo da potpišem za Sevilju. Sa mnom je bio moj brat, večerali smo s nekim ljudima iz kluba, a kako sam bio nervozan, zamolio sam brata da odemo na jednom piće. To mi je promenilo život", rekao je Rakitić za The Players tribune i nastavio:

"Žena koja je radila u baru bila je prelepa. Nisam joj mogao reći ništa osim ‘bok’ jer nisam znao ni reč španskog. Rekao sam bratu da ću oženiti tu ženu".

Fudbaler je potom otkrio da je uvek išao i pitao Rakel da izađu, a ona ga je odbijala.

"Popio sam jako puno kafe. Verovatno sam je 20, 30 puta pitao da izađe sa mnom. Nikad nije rekla ne, ali je uvek pričala da mora da radi, pa da ide da spava. Jednog dana mi je objasnila zašto ne želi da izađe sa mnom. Rekla je 'ti si fudbaler, sledeće godine se možda preseliš u drugu zemlju, žao mi je, ali ne".

Rakitić je otkrio i da je pomislio "da ga je možda videla kako igra i pomislila da nije dobar i da će ga se klub rešiti". To mu je bila motivacija da se trudi još više. Jednog dana mu je neko poslao poruku i napisao da je Rakel izašla sa sestrom. Došao je do nje i rekao "Sada imaš vremena".

Na kraju ju je ubedio da izađu i od tada su nerazdvojni. U braku su već deset godina i imaju dve ćerke.

