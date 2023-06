Crna Gora izgubila od Češke 4:1 u prijateljskom meču pod Goricom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Fudbalska reprezentacija Crne Gore junski ciklus završila je ubjedljivim porazom pod Goricom od Češke (4:1).

Selektor Miodrag Radulović nakon utakmice je poručio da mu je ovaj poraz pokazao na koga može da računa u nastavku kvalifikacija. Radulović je kombinovao sastav, dobar utisak ostavio je strijelac Driton Camaj, ali i Andrija Radulvoić.

"U prvom timu smo imali sedam novih igrača u odnosu na prošlu utakmicu i to nije moglo da funkcioniše kao protiv Mađarske. Ono što je bitno to je da smo imali dva debitanta i za to ove utakmice služe. Težak je termin, kraj sezone... Imali smo izuzetnog protivnika, koji je na top nivou. Malo smo se trgli u drugom poluvremenu kad smo smanjili, imali šansu za 2:2. Ima potencijala i ako je nešto dobro to je da smo dobili Camaja i Radulovića. Nije dobro da je posle tri kvalitetna nastupa došao ovaj poraz, ali meni će dosta da posluži da vidim ko zaista može, a ko ne na ovom nivou. Nije prijatan poraz ali meni je pokazao dosta toga", poručio je Radulović poslije utakmice za RTCG.

Stevan Jovetić nije ulazio u igru - 90 minuta je proveo na klupi na rezerve, a nakon meča je stao pred kamere RTCG. Kazao da ga ovaj poraz ne zabrinjava.

"Težak poraz, ali me ne zabrinjava, prijateljska je utakmica. Bitno je da se vidi na koga možemo da računamo. Ako hoćeš da ideš na Evropsko prvenstvo treba da imaš 15-16 igrača. Neki su iskoristili priliku. Ovaj termin - mjesec dana pauze, 40 stepeni, nije bilo lako igrati. Bitno je da smo dobri kad treba. Protiv Mađarske smo bili bolji. Nije bilo lako ni selektoru", poručio je Jovetić.

Driton Camaj je postigao sjajan gol, ostavio dobar utisak...

"Iskreno, ovo mi je najljepši i najdraži gol u karijeri. U drugom poluvremenu smo bili bolji, zaslužili smo više. Poraz nikome ne prija", rekao je napadač Kišvarde.

Odličnu šansu za 2:2 je imao Andrija Radulović, koji je danas debitovao.

"Jako mi je drago zbog debija. Želim da se zahvalim stručnom štabu na prilici da debitujem. Imao sam šansu, nisam je iskoristio, tu se vidi malo neiskustva, neću padati nastavljam da radim", rekao je Radulović.