Intervju dosadašnjeg trenera Crvene zvezde medijima u Izraelu mogao bi da podigne mnogo prašine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda je započela novu eru - na klupu srpskog šampiona seo je izraelski stručnjak Barak Bahar! Očekuju crveno-beli, na čelu sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, da je klub spreman za iskorak na međunarodnoj sceni i to će biti glavni cilj novog šefa stručnog štaba. O sebi, Crvenoj zvezdi, Baraku Baharu i mnogo čemu samo nekoliko sati nakon konferencije oglasio se dosadašnji trener Miloš Milojević, koji je dao intervju medijima u Izraelu.

U razgovoru za portal "Mako" iz Izraela, dosadašnji trener Crvene zvezde otvorio je dušu, govorio o odluci čelnika srpskog tima da ga sklone sa mesta šefa stručnog štaba i otkrio šta najviše zamerqa svom nasledniku!

"Trudim se da ne plačem, ali ponekad ne možete da kontrolišete stvari. Odrastao sam u klubu, navijač sam od malih nogu i ovaj posao za mene je bio ostvarenje sna. Neverovatan je osećaj osvojiti duplu krunu sa klubom koji volim ceo život. Veoma sam ponosan na igrače. Uživao sam radeći sa njima. Bio sam sa njima četiri godine, osim jedne godine kada sam bio u Švedskoj. Nisam imao nikakav problem sa njima, oni su sjajni i velika je radost bila provoditi trenutke sa njima", rekao je Milojević i odmah se osvrnuo na trenutak u kojem je saznao za otkaz: "Čelnici su mi pre par meseci rekli da žele trenera sa iskustvom u Ligi šampiona. Nisam imao pojma ko bi to mogao biti. Rekao sam da sa jedne strane to mogu da razumem, ali sa druge strane da mislim da mogu da vodim klub na višem nivou. Već sam vodio klubove u Ligi Evrope i Ligi Konferencije, a bio sam pomoćnik u Ligi šampiona, tako da mislim da imam iskustvo. Menadžment je očigledno mislio drugačije. Uvek sam poštovao odluke menadžmenta. Znao sam da klub želi nešto novo i znao sam da je Barak Bahar uradio odličan posao u Haifi. Osvojio je tri uzastopne titule. Ostavio je dobar utisak na njih, posebno u kvalifikacijama za Ligu šampiona kada nas je prošao. Ja to poštujem i ne želim klubu ništa manje nego samo uspeh. Možda je i igračima potreban neki novi glas."

Izraelski trener Barak Bahar eliminisao je prethodnog leta Crvenu zvezdu u kvalifiakcijama za Ligu šampiona, a zatim u grupnoj fazi tog takmičenja savladao Juventus na svom terenu. Ipak, nastup Makabija iz Haife obeležili su i ubedljivi porazi na koje Milojević skreće pažnju, uz napomenu da se u Zvezdi takve stvari neće tolerisati!

"Znam i da Barak Bahar ima malo više iskustva u Ligi šampiona. Ali može se reći da ja imam i manje lošeg iskustva, kao što je šest primljenih golova od Benfike ili sedam od Pari Sen Žermena. Ja volim da stičem dobro iskustvo. Barak treba da bude svestan da menadžment Crvene zvezde ne voli da gubi, posebno ne kod kuće, pa makar to bili Real ili Mančester siti. Ja znam da su bili veoma razočarani kada sam izgubio od Monaka, koji je kasnije imao dva igrača u finalu Svetskog prvenstva", ispričao je Milojević.

Doskorašnji trener Crvene zvezde ističe u intervjuu za izraelske medije da mu se ne sviđa ni tajming oko dolaska Baraka Bahara. Po njegovim rečima, očigledno je da se klub "dogovorio" njemu iza leđa i da je novog trenera doveo još tokom sezone, što nije fer ni prema Makabiju iz Haife. "Iako je potvrđen prošle nedelje, jasno je da je potpisao pre. Pre nego što je odlučena trka u Izraelu. Treba da ga novinari pitaju zašto je to uradio. Ja to ne bih uradio. Nisam ni sa kim razgovarao dok se sezona nije završila. To je moje viđenje profesionalizma", dodao je Miloš Milojević i otkrio delić planova za budućnost: "Navikao sam poslednjih godina da se borim za titule, tako da želim da se moj sledeći klub bori za titule. Shvatio sam da sam zavoleo osećaj osvajanja titula."