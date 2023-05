Priznala je šta je radila, a za manje od mesec dana saznaće i kaznu zbog uznemiravanja trojice poznatih fudbalera.

Izvor: Instagram/orlamelissa/printscreen

Devojka poznata sa društvenih mreža priznala je "uhođenje i uznemiravanje", a njene žrtve bila su trojica fudbalera koji u Premijer ligi nastupaju za Čelsi! Melisa Sloun, koja je svojevremeno spavala sa Mejsonom Mauntom, nije lako prebolela njihov razlaz pa je pored ofanzivnog veznog tima iz Londona počela da prati njegove saigrače Bena Čilvela i Bila Gilmora, koji je u međuvremenu pojačao Brajton.

Melisa i Mejson su se povremeno viđali tokom šest meseci, ali kada je fudbaler Čelsija rešio da stavi tačku na tu avanturu devojka sa 80.000 pratilaca na Instagramu nije želela da se priča završi. Ona je nastavila da šalje poruke fudbaleru, a kada bi on blokirao brojeve sa kojih dobija poruke Sloun bi kupila novu karticu.

"Više ne kupujem hranu da bih mogla da platim nove brojeve", napisala je Melisa Sloun u jednoj od poruka, nakon što je Mejson Maunt blokirao čak 21 karticu sa kojih mu se javljala. Ni to nije bilo dovoljno da prestane maltretiranje od strane "Đavolice", koja je nakon Maunta našla još dve žrtve u Čelsijevom trening centru.

Ben Čilvel se nekako borio protiv žene koja je pravila posebne naloge na društvenim mrežama i na njima objavljivala fotomontaže na kojima je on bio centralna figura, dok je mladi Bili Gilmor imao najviše problema. On je morao da izbriše naloge jer je Melisa počela da kontaktira porodicu i prijatelje fudbalera, a to se odrazilo i na njegove igre. "Nisam mogao da spavam i morao sam da uzimam tablete za spavanje što se kasnije odrazilo i na moj učinak na terenu", rekao je Glimor.

Tri akcije zbog kojih joj se sudi Melisa Sloun je izvodila paralelno, tokom 2022. godine. Počelo je sa Mejsonom Mauntom sredinom juna, a krajem oktobra iste godine prestala je uhodi, proganja i uznemirava svu trojicu fudbalera. Kazna za ovo što je uradila biće joj izrečena 20. juna.