Isplivao video-snimak razgovora u kancelariji Pepa Gvardiole sa jednom od legendi Mančester sitija.

Legendarni brazilski as Fernandinjo (38) nastupao je čak devet godina za Mančester siti, od 2013. do 2022. postao legenda kluba i odigrao čak 383 utakmice. Na rastanku prošle godine, on je tražio sastanak sa menadžerom Pepom Gvardiolom i taj razgovor procurio je na internet kao isječak dokumentarnog filma o toj šampionskoj sezoni "građana".

Nekadašnji igrač Šahtjora, koji sada igra za Atletiko Parainense, vratio se prošlog ljeta u Brazil bez obeštećenja, nakon što se "građanima" isplatio do poslednjeg centa od kada su ga kupili 2013. za 40 miliona eura od Ukrajinaca. U Engleskoj je osvojio čak pet titula prvaka Premijer lige, FA kup, a najvažnije od svega je to da se u poznim igračkim godinama na "Itihadu" ponovo zaljubio u fudbal igraju pod Gvardiolom. To mu je i priznao u emotivnom razgovoru, na kraju šestogodišnje saradnje. Ovako je protekao njihov dijalog:

"Hvala ti za sve. Bilo mi je veliko zadovoljstvo", rekao je fudbaler na oproštaju.

"I nama je bilo, takođe", odgovorio je Gvardiola, stavivši obe ruke na flašicu i zamišljeno gledajući u stranu, uz blagi osmijeh.

"Ne shvataš koliko sam naučio za ovo vrijeme. Reći ću ti nešto što nikome nisam. Učinio si da se ponovo zaljubim u fudbal"

"Umorio si se bio od njega"?, pitao ga je Pep.

"Da, jesam. Bio sam umoran. Naučio sam bio da igram na drugačiji način, ali shvatio sam da je fudbal mnogo jednostavniji od onoga što bilo ko kaže. Ljudi će da pričaju da je fudbal kompleksan, da je ovo, da je ono, ali nije"

"Na kraju krajeva, ova poruka će postati kultura, koja će biti prenošena sa očeva na djecu, sa deka i baka na roditelje takođe, kao što je i sa Krojfa prešlo na mene. I sa drugih trenera, takođe, ali najviše sa Krojfa. On mi je otvorio oči kao treneru. Korisim znanje koje sam naučio od njega. A, kada ti i drugi momci postanete treneri, onda ćete vi moći da uradite nešto slično", rekao je Španac.

"Mnoge od ovih stvari nosiću sa sobom kroz cio ostatak života. I pokušaću da primijenim tu poruku, da bi i drugi mogli da nauče iz nje, takođe", odgovorio je Brazilac.

"Hoćeš da budeš trener?", pitao ga je Gvardiola.

"Razmisliću o tome, ali ne osjećam da je u ovom trenutku to prava odluka"

"Kada odeš kući, kada malo odmoriš, pomislićeš - 'Hm, možda", objasnio mu je Pep.

"Zavisiće to od toga kako se stvari budu odvijale, kako mi bude išlo, kako se budem osjećao... U ovom trenutku, ne osjećam da je to dobro. Sada želim samo da ležim na plaži, sa svojom porodicom, kod kuće..."

"Hoćeš da igraš još nekoliko godina?", pitao ga je Pep.

"Teoretski, još dvije godine, dok ne napunim 39. Sa koliko godina si se ti penzionisao?"

"Sa 35", odgovorio mu je Gvardiola. "I da budem iskren, poslednje tri su bile isforsirane. Trebalo je da se povučem sa 31 godinom. Ako i dalje uživaš u igranju, nemoj da prekidaš. Radićeš pravu stvar. Jer kad prestaneš da igraš, neće biti povratka. Moraš da izvučeš iz toga najviše što možeš. Doći će trenutak kada ćeš reći sebi 'Bilo je dosta'. Uvjeravam te, to se meni desilo. Pola godine posle prekida karijere vodio sam tim, sve mi se desilo brzo. Ali za razliku od tebe, ja sam sa 26 godina znao da ću da budem trener. Vidimo se u Brazilu i pričaćemo o ovome"

"Ne znam gdje su tamo tereni za golf..."

"Ne brini za to", nasmijao se Gvardiola prije njihovog zagrljaja.

Na poziciji defanzivnog veziste ove sezone u Sitiju dominira Španac Rodri (26), koji ima najveću minutažu u ekipi i opravdava je iz meča u meč. Fernandinjo ima pravog nasljednika koji igra na visokom nivou u veznom redu kao što je i on igrao u najboljim danima i biće zanimljivo videti fudbalsku filozofiju Brazilca ako i kada jednog dana odluči da bude trener.