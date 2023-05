Veliki problemi za Sampdoriju i Dejana Stankovića.

Sampdorija je pred ispadanjem iz Serije A, Dejan Stanković podneo je ostavku koja je kasnije odbijena, a kako stvari stoje to je samo početak problema za klub. Italijanski mediji prenose da će bankrotirati ukoliko Masimo Ferero ne proda klub. Prolaze kroz najteže trenutke u istoriji.

Igraju protiv Torina u sredu uveče (18.00 časova) i imaju imperativ pobede da bi zadržali bar teorijsku šansu za opstanak. Moraće to da učine bez Abdelhamida Sabirija. On je posle debakla protiv Fiorentine (5:0) poklonio dres jednom navijaču "viole" i to su mu navijači Sampdorije žestoko zamerili. Pretili su mu, vređali ga i on se zbog toga hitno vratio u Nemačku gde živi njegova porodica i postoji šansa da je odigrao poslednji meč u dresu ovog kluba.

Kako piše "Kalčomerkato" "frustracija navijača mogla bi da eksplodira tokom meča sa Torinom", podsetili su i da j meč sa Specijom na kratko prekinut zbog bakljade sa tribina i plaše se da bi tako nešto moglo da se ponovi u predstojećem meču sa "bikovima".