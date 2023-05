Endokrionolog otkriva sve o problemu o kom se malo govori, a od kojeg pati sve veći broj muškaraca koji se na kraju podvrgnu plastičnoj operaciji.

Izvor: Youtube/RTS Ordinacija - Zvanični kanal

Dojke su obeležje ženskog tela, ali savremeni način života doneo je pojavu muških dojki. Pored toga što su estetski problem, mogu da budu i zdravstveni. O tome zašto ovaj problem nastaje i kako može da se prevaziđe, za RTS Ordinaciju otkrio je endokrinolog prof. dr Srđan Popović sa Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKCS.

Ginekomastija može da bude uzrokovana gojaznošću, tada se savetuje redukcija telesne težine. Može da podrazumeva jednostrano ili obostrano povećanje muških grudi, a ovaj estetski problem, često i zdravstveni, najčešće se rešava operativno. Dr Popović ističe da muškarci jako teško prihvataju problem uvećanih grudi.

"Psihološki jako teško prihvataju. Mlađi dečaci, ako su bili gojazni pre puberteta, tokom puberteta izrastu, a grudi ostanu, to je jedna priča. Mene više brine porast ginekomastije kod starije muške populacije, ali to može da bude odraz nekog drugog oboljenja ili neke medikamedozne terapije, o tome se malo zna", istakao je dr Srđan Popović i dodao:

"Jako pate, sklanjaju se iz društva, pokušavaju na neki način da prevaziđu taj deformitet. Pored tog psihološkog stanja, zvanična dijagnoza ginekomastije podrazumeva i žlezdano tkivo, tkivo dojke. Zato uvek postoji mogućnost karcinoma dojke, kao što se kod žena javi, tako može i kod muškaraca, ali je to retko", napomenuo je endokrinolog Popović i razbio najčešću zabludu:

"Kod uvećanja dojke najčešće je masno tkivo u pitanju. Ta deca su dosta opterećena, krenu na fitnes, razne bodibilder kombinacije, tada se uvećavaju mišići i ginekomastija dolazi do izražaja. Oni misle da će to da se istopi, ali nije to tako. Može da bude fit, a da dojke ostanu", istakao je doktor i dodao da u se takvim slučajevima mladići odluče za plastičnu operaciju, što predstavlja krajnje rešenje ginekomastije. "Može da se uradi liposukcija da se ništa ne vidi, da nema ožiljaka. Mislim da bi to bilo idealno rešenje s obzirom na to da se sada radi rutinski", objasnio je doktor.

Doktor je otkrio da pamti slučaj jednog muškarca, zgodnog sportiste, koji je nosio trake oko tela kako bi sakrivao grudi.

"Bio sam konsultant u Bosni jedno vreme i tamo sam imao priliku da vidim ginekomastiju koju u životu nisam video. Ima tu puno i genetike, ali takve grudi nisam video. Momak je imao ispravnu genetiku, sve analize su bile dobre. Jako su bile velike grudi, kao ispumpani baloni i visile su do pola stomaka. Očajan je bio, pravio je trake oko tela, pri tome, igra fudbal. Nije bio gojazan, baš je bio sportista, ali naša plastična hirurgija je sve to završila", prisetio se endokrinolog dr Srđan Popović.

Na pitanje da li postoji mogućnost da se izbegne hirurgija, dr Popović je odgovorio:

"Postoji terapija, ali nije efikasna. Ako se uzima ta terapija, to smanjenje će biti minimalno. Ako je masno tkivo, onda je za liposukciju, ako je žlezdano, onda treba da se operiše", rekao je prof. dr Popović i objasnio kako izgleda operacija grudi kod muškaraca: "Prvo može da se uradi liposukcija da se izvuče masno tkivo. Oko bradavice se napravi rez, tako da nema ožiljka, to je rutinska operacija", zaključio je za RTS Ordinaciju endokrinolog prof. dr Srđan Popović.