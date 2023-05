Sećate se Ailtona, bivšeg fudbalera Crvene zvezde? Opet igra fudbal i blista...

Brazilski napadač Ailton bio je jedan od najubojitijih napadača Bundeslige početkom ovog veka, međutim uvek ga je krasilo "par kilograma viška". Kada se pojavio u opremi Crvene zvezde 2006. godine, to "par" je postalo mnogo više, pa je sa stomačićem zaigrao na Marakani i nije se dugo zadržao, svega do zime, pa je posle četiri pogotka otišao dalje... Fudbalom se, nikom nije jasno kako, profesionalno bavio još pet godina, a i danas voli da istrči na teren!

Tako je nedavno igrao na meču legendi Verdera i Bajerna, gde je čak u nekoliko navrata pokazao da je i dalje opasan dribler, dok je u nedelju nastupio u amaterskom rangu za TSV Bansum III.

Ovaj malo poznati klub iz treće regionalne lige Nemačke remizirao je protiv svog najvećeg rivala SC Tvistringena IV (2:2), a interesantno je da je Ailton uspeo da se upiše u listu strelaca, dok je još neverovatnije da je odigrao svih 90 minuta iako je "ušao" u 50. godinu. Čak ni stomak i verovatno oko 120 kilograma mu nije smetalo da pokaže fudbalsko umeće, pošto je bio najbolji akter ove utakmice...

"Naravno da je to bio lep gol. Što sam stariji, to sam bolji. Za mene je to odlična zabava. Mnogo ljudi je došlo zbog mene i verujem da su se zabavili", rekao je Ailton zbog koga je na tribinama bilo oko hiljadu navijača, dok ih je uglavnom nekoliko desetina, ali morali su da vide Brazilca.

Bivši fudbaler Verdera i Šalkea, koji je bio najbolji strelac Bundeslige, odlučio je da svoj pogodak proslavi poput Kristijana Ronalda, čime je izmamio osmehe okupljenih navijača.