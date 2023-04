Nikako nisu mogli da mu pariraju jer se na tom delu terena snalazio mnogo bolje od njih.

Gostovanje Nemanje Vidića kod nekadašnjeg saigrača Rija Ferdinanda ponudilo nam je brojne priče iz karijere dvojice velikih asova, a jedna od anegdota koje su se štoperi prisetili neće se baš svideti navijačima Mančester junajteda. Bivši defanzivci engleskog kluba pričali su o čuvenom finalu Lige šampiona iz 2009. godine, kada nisu znali šta da rade sa Lionelom Mesijem.

Barselona je predvođena Argentincem osvojila trofej, a Leo zadao neverovatne muke dvojici defanzivaca koji su inače fantastično funkcionisali u tandemu. Pep Gvardiola imao je rešenje i za to - pokušavao je da ih izvuče iz zone komfora, a to niko ne ume da uradi bolje od omalenog Argentinca koji je sjajan meč krunisao golom za dupliranje prednosti.

"Znate šta je problem? Oni su imali posed lopte dugo vremena, a Mesi naravno nije igrao kao napadač nego kao 'lažna devetka'. Stalno je bio između defanzivaca i sredine terena. On zapravo poziva vas da izađete iz svoje zone, a kada vi ostavite zonu krilni napadača mogu da utrče u prostor iza vaših leđa. To je situacija koju želite da izbegnete. Tokom meča uvek počnete da se preispitujete da li je trebalo da krenete za njim ili da ostanete. Mislim da je ta utakmica u Rimu bila najduža koju smo ikada", rekao je Nemanja Vidić, aludirajući na muke koje su on i Rio Ferdinand imali sa čitanjem igre najboljeg fudbalera svih vremena.

Finale koje je 27. maja 2009, godine odigrano na stadionu "Olimpiko" u Rimu Barselona je rešila u svoju korist golovima Samjuela Etoa u 10. i Lionela Mesija u 70. minutu susreta. Isti timovi sastali su se u finalu i dve godine kasnije, a tada je Barselona na "Vembliju" savladala Mančester junajted (3:1) uz još jednu impresivnu partiju Lionela Mesija. Naravno, ponovo su štoperski tandem koji ga je branio činili Nemanja Vidić i Rio Ferdinand.