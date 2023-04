Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola ponašao se neprikladno u toku velikog derbija protiv Liverpula

Izvor: Profimedia

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola unio se u lice fudbaleru Liverpula Kostasu Cimikasu u toku velikog derbija Siti - Liverpul prošlog vikenda, a Fudbalska asocijacija Engleske je odmah pokrenula istragu. Ipak, Španac neće biti kažnjen zbog provociranja igrača.

Sitijev menadžer je optužen da je postupio "bez stila" dok je slavio provocirajući igrača tima koji mu je najveći rival od kad je 2016. stigao u Englesku. Gvardiola je podjednako napadno slavio i pred vezistom Liverpula Arturom Melom, a bivši kapiten Mančester junajteda Rio Ferdinand priznao je da zavidi igračima na tome što su se obuzdali.

"Što se tiče te proslave, ne znam kako ga Cimikas nije odgurnuo. On nije mogao da se obuzda", rekao je Ferdinand, dok se Pep branio ovim riječima: "Bio sam srećan i rekao sam mu 'Kako je lijep naš gol?' To je sve'".

Gvardioli je isprva bilo stavljeno na teret da je prekršio pravilo "E3", koje navodi da nijedan akter ne smije da se ponaša na bilo koji neprikladan način, niti smiju da stvaraju lošu reputaciju igri. Ipak, Španac neće biti sankcionisan.

"Žao mi je. Pričajte sa Cimikasom, pričajte sa Arturom o manjku poštovanja. Pitajte ih da li sam pokazao malo poštovanja. Slavio sam gol samo", dodao je šef struke aktuelnog šampiona Premijer lige."Slavio sam sa sinom na podu i došao sam ovde pred vas i rekao 'Gol je bio lijep, zar ne?'. To je sve. Žao mi je. Mislite da je to nepoštovanje? OK, žao mi je".