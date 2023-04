Put kojim se baš retko ide, iz Dinama u Hajduk, prešao je fudbaler čiji je otac bio legenda u Zagrebu i čiju je slavu trebalo da nasledi.

Kada je u zimskom prelaznom roku, početkom 2005. godine, Dinamo iz Zagreba pustio svog najtalentovanijeg fudbalera Nika Kranjčara da pređe u rivalski Hajduk iz Splita mnogima u Hrvatskoj i regionu nije bilo jasno šta se desilo. Njegov otac Zlatko "Cico" Kranjčar bio je igračka legenda i bivši trener tima iz Zagreba, ali je mladi i buntovni Niko pronašao svoj put u fudbalski svet.

Najmlađi kapiten u klupskoj istoriji, najtalentovaniji igrač kojeg su imali u akademiji i dečko koji je trebao da bude Mamićeva "zlatna koka" čudnim spletom okolnosti našao se u Splitu. Sve se odigralo u samo nekoliko meseci - prvo je izgubio poverenje kluba, zatim je on prestao da veruje klubu, a onda mu je sinulo u glavi. Rešio je da izvede manevar koji je deceniju i po ranije spasao karijeru Robertu Prosinečkom, njegovom fudbalskom idolu!

"Skratiću na tih šest meseci kada je tata postao selektor. Mi smo tada u Dinamu bili katastrofa, doveli smo mlade igrače, Zdravko je bio nezadovoljan rezultatima... Prvi ću reći da nisam bio dobar i da nisam bio na nivou, neko će reći da sam bio nespreman, debeo i da sam odbijao neke vežbe na treningu. Ok, preuzimam i to na sebe. Nakon jedne utakmice tokom koje me nije stavio u tim Nenad Gračan je izjavio 'I moja ćerka bi volela igrati u Dinamu, ali ne može' aludirajući na mog oca i mene. Ja sve to prećutim, u novinama me gaze...", počeo je priču za "Podkast Inkubator" Niko Kranjčar.

bio je to samo početak problema koji su kulminirali krajem decembra, kada se od Kranjčara tražilo da odglumi kako je smanjio platu. Kao jedan od najplaćenijih igrača tima nije želeo da pristane da njegova zarada ostane ista, a da saigrači koji su dobijali manje novca moraju da se odreknu jednog dela zbog teške finansijske situacije u klubu. I to je rekao svima!

"Na kraju sezone ja kao kapiten idem da razgovoram u ime svih igrama i stiže nam direktiva da svi moramo smanjiti plate. Zdravko tada nije bio tu, vodi se razgovor sa Ilijom Lončarevićem. Pre nego što ću ući na razgovor, neki momci koji su imali jake ugovore - bio je možda jedan-dva koji su bili u mojoj kategoriji - šapuću kako ne treba da spustimo plate već samo da kažemo da smo spustili. Ja uđem kod Ilije, obrazložim situaciju, kažem da ću smanjiti platu ali da će onda morati i svi u klubu. Ako sam ja kriv, onda su kriva četiri trenera koja su bila tu, onda je kriv onaj ko je doveo igrače,... Nema problema, svi smo krivi i svi smanjujemo plate"

Situacija se nije tako razvijala - Niko je novinarima otkrio istinu, pa zatim napravio šokantan transfer u redove Hajduka za koji je igrao narednih godinu i po dana. Bilo je to malo iz besa, malo iz inata, a malo i zbog Roberta Prosinečkog kojeg je smatrao svojim idolom.

"Možda sam ja mislio da sam pametniji od svih, bio sam nadobudni tinejdžer tada. I to dajem ljudima za pravo. Ništa, ja izađem, idem ka vratima, kad eto njega trči hodnikom. 'Samo reci novinarima da smo se dogovorili', a njih je bilo deset ispred. Izašao sam pred novinare i rekao da se ja nisam dogovorio, a ako ćemo svi smanjiti plate onda ću i ja. Par dana kasnije su zvali mog menadžera i javili da sam na transfer listi. Nema interesa, niko ne zove... Ne znaš ti mene dobro, ali prva misao je 'Idem u Hajduk, tako je rekao moj idol Robi, on je išao u Zvezdu'. Ali, nije to tako lako... Ja to pomenem menadžeru koji je Hajdukovac, on neće ni da čuje. Igor Štimac dolazi tek posle nekog vremena, a u tih mesec dana sam bio spreman da se odreknem svega samo da odem negde. Već sam mislio da ću u inostranstvo, siguran da imam kvalitet i željan da ga pokažem", zaključio je Niko.

Kranjčar je u leto 2006. godine prešao u Portsmut, a zatim je igrao za Totenhem, Dinamo iz Kijeva, Kvins Park Rendžers, Njujork Kosmos i Glazgov Rendžers, pre nego što je završio karijeru.Za mlađe kategorije reprezentacije Hrvatske odigrao je oko 40 mečeva, a 81 nastup upisao je u dresu seniorske selekcije. Između ostalog igrao je i na dva Evropska prvenstva i jednom Mundijalu.