U konkurenciji za osmo i deveto mesto na tabeli Superlige nalaze se samo dva tima - oni će odlučiti ko ide u plej-of, a ko u plej-aut.

Superliga Srbije stiže do same završnice i ostala su tri kola pre nego što se tabela podeli na dva dela - u plej-of grupu gde će se timovi boriti za titulu i Evropu, odnosno plej-aut gde će timovi želeti da izbegnu ispadanje ili baraž protiv nekog od timova iz drugog ranga. Na tri kola do kraja "regularnog" dela sezone čini se da je pred podelu ostao znak pitanja pored samo dva tima - ostali su ili previsoko ili prenisko da bi menjali svoj položaj na tabeli.