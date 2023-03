Švedski napadač nedavno je zaplakao zbog novinara iz Holandije, a sada mora da se oprosti od njega.

Izvor: Twitter/ESPNnl/printscreen

Poznati holandski fudbalski novinar i portparol PSV Ajndhovena Tajs Slegers umro je u ponedeljak uveče u 46. godini. Slegers se dugo borio sa leukemijom, da bi prošlog meseca objavio tužnu poruku da njegov život više ne zavisi od lekara i medicine. Tada se u centru pažnje našao i Zlatan Ibrahimović, koji je zbog prijatelja zaplakao i poslao snažnu poruku.

Bolest protiv koje se Slegers dugo borio bila je neizlečiva i on je znao da će uskoro preminuti. Jedna televizijska emisija u Holandiji bila je posvećena njemu, a u program su se uključivali ljudi iz sveta sporta sa kojima je imao dobre poslovne kontakte. među njima i švedski napadač poreklom sa Balkana, kojem je bilo posebno teško.

"Uvek ću se sećati toga. On je bio moj jedini prijatelj u Holandiji kada sam bio izgubljen, mlad, zbunjen i mislio da nemam nikoga. Pojavio se taj novinar koji me je sam kontaktirao i, moram reći, u tom vremenu novinari nisu bili moji prijatelji. Ali, Tajs je odlučio da mi se sam javi, napraviio je taj prvi kontakt, našli smo se na ručku i od tada smo postali jako dobri prijatelji. Igrali smo tenis zajedno, družili se, on mi je puno pomogao, dao mi je uvid u to kako stvari funkcionišu u Holandiji", rekao je Ibrahimović tokom emotivnog uključenja u emisiiju i rasplakao se. Pogledajte to:

Een emotionele Zlatan Ibrahimović met prachtige woorden voor Thijs Slegers❤️ — ESPN NL (@ESPNnl)February 13, 2023

Zlatan je tom prilikom dodao veoma emotivnu poruku novinaru koji ga je upoznao još na početku karijere. "O Tajsu sam pisao i u svojoj knjizi, uvek sam mu ostao zahvalan na svemu. Uvek je bio u mom srcu. Tajs, jedino što želim sada da ti kažem je da te volim, moj prijatelju", dodao je švedski napadač.