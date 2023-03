Zlatan Ibrahimović želi da igra na Evropskom prvenstvu 2024. godine.

Zlatan Ibrahimović u oktobru puni 42 godine i ne planira da ide u penziju, hoće da igra na Evropskom prvenstvu koje se 2024. godine održava u Nemačkoj. Našao se na spisku reprezentacije Švedske, igraće u kvalifikacijama, a želi da se nađe i na šampionatu.

Potvrdio je to na konferenciji za medije nacionalnog tima. "U mojim godinama ne mogu da razmišljam previše o budućnosti, ali sam ja ustvari prošlost, sadašnjost i budućnost svoje zemlje", poručio je Ibrahimović.

Ima plan da igra na Evropskom prvenstvu naredne godine. "Selektor me pozvao i to je nešto što me raduje. Uradiću sve što je do mene da pomognem ekipi, daću sve od sebe. Idem polako, dan po dan, ako se budem osećao dobro i ako me selektor pozove, biću tu."

Ima jasnu poruku za sve one koji smatraju da je njegovo vreme prošlo. "Nisam u Milanu ni u reprezentaciji zbog dobrotvorne svrhe. Ovde sam da igram, da pomognem ekipi koliko god mogu. Nadam se da mogu da nastavim sa tim i da u isto vreme budem zdrav", zaključio je Ibrahimović.

Ibra će postati najstariji igrač ako zaigra u kvalifikacijama za EP ako bude na terenu na meču protiv Belgije ili Azerbejdžana, a ako se nađe na šampionatu naredne godine oboriće rekord golmana Kiraljija koji je sa 40 godina igrao na prvenstvu Starog kontinenta. Zlatan je ujedno i najbolji strelac Švedske, dao je 62 gola, odigrao je 121 utakmicu.

