Crna Gora sinoć u 2. kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo izgubila od Srbije (2:0) i sa tri boda završila martovski ciklus.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Fudbalska reprezentacija Crne Gore martovski ciklus u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo završava sa tri boda – nakon pobjede na premijeri, u gostima nad Bugarskom (1:0), „hrabri sokoli“ su sinoć u Podgorici izgubili od Srbije (2:0).

U fanatastičnoj atmosferi na Gradskom stadionu ekipa Miodraga Radulovića je 70 minuta bila opasnija, stvorila bolje šanse, ali je Srbiju sačuvao golman Vanja Milinković-Savić koji je dva puta dobro reagovao nakon udaraca Stevana Jovetića. Prvi put u 20. minutu kada se iskupio za grešku, koju napadač „hrabrih sokola“ nije uspio da iskoristi, a onda i u drugom poluvremenu kada je još jednom intervencijom spriječio da se rezultat promijeni.

Sa druge strane, prevagu u korist Srbije donio je Dušan Vlahović. Ušao je početkom drugog poluvremena i sa dva pogotka "orlovima" donio drugi trijumf u kvalifikacijama.

„Mislim da je ovo jedna od naših najboljih utakmica. Odigrali smo odlično u svakom segmentu – požrtvovanje, borba, igra, šanse. Imali smo više prilika, nažalost nismo dali gol. Da smo prvi postigli pogodak sve bi drugačije bilo – oni bi morali da se otvore, bilo bi više prostora.. Srbija je iz prvog šuta u okvir gola postigla pogodak. Ali to je fudbal – negdje ti da, negdje uzme“, rekao je Stevan Jovetić u razgovoru sa novinarima u miks zoni po završetku utakmice.

Napadač Herte obje selekcije vidi na kontinentalnom šampionatu.

„Pokazali smo da možemo sa svima da igramo. Srbija je jedna od najboljih reprezentacija, sigurno nije bilo lako. Nadam se da ćemo na kraju zajedno da idemo na Evropsko prvenstvo“, poručio je napadač Crne Gore.

Crna Gora junski meč sa Mađarskom (17.6) u Podgorici dočekuje sa tri boda. Mađari su sinoć lako savladali Bugarsku (3:0) i stigli do prve pobjede u kvalifikacijama.

„Vjerujem da će nam se vratiti u junu protiv Mađarske. Uz ovakvu publiku i ovaj način igre, ubijeđen sam u dobar rezultat. I poslije Mađarske ima još da se igra. Mislim da će svaka reprezentacija da gubi bodove“, poručio je Jovetić.

Stefan Savić je odigrao još jedan odličan meč u defanzivi, zatvarao sve prilaze golu i još jednom potvrdio klasu.

„Odlučili su detalji – oni su pogodili poslije dva šuta, mi nismo iskoristili dvije-tri šanse. Dobro smo odgovorili na njihovu igru, do tog pogotka nisu zaprijetili. Prvi gol je došao na individualni kvalitet, drugi su postigli kada smo svi otišli u napad. Mislim da rezultat nije pravo mjerilo. Ostaje žal, jer smo odlično igrali, ali daje nadu za dalje. Znamo šta radimo i nadam se da ćemo protiv Mađarske uzeti tri boda“, rekao je Savić.

Završena su dva kola kvalifikacija, još je teško bilo šta prognozirati. Ali, igra na utakmici sa Srbijom uliva nadu pred nastavak takmičenja, smatra štoper Atletika.

"Vjerujem u dobar rezultat. Treba gledati širu sliku, to izgleda dosta dobro. U Bugarskoj smo uzeli tri boda, Srbija do prvog pogotka nije šutnula u okvir gola. Totalno smo ih zatvorili, to uliva povjerenje, ako ovako nastavimo, onda možemo da se borimo do kraja. Idemo meč po meč, sada nam je najbitnija sljedeća utakmica sa Mađarskom – pokušaćemo da osvojimo tri boda na tom meču. Na našem terenu, uz ovakvu igru i određene korekcije možemo doći do pobjede."

Štoper Atletika se osvrnuo i na atmosferu na tribinama tokom meča.

„Navijači su bili fantastični. Igrači Srbije su sjajno primljeni tokom boravka ovdje. Nisam ni sumnjao u dobru atmosferu.“

Savić je jedan od najiskusnijih u našoj reprezentaciji. Odlazak na veliko takmičenja sa Crnom Gorom bila bi kruna jedne sjajne karijere.

„Biću tu dok budem vidio da mogu da doprinesem reprezentaciji. Do posljednjeg dana ću pokušati da doprinesem. Sigurno ću se boriti. Odlazak na veliko takmičenje bi bio san. Ali, polako – korak po korak. Bitno je da imamo mlade momke koji ulaze u sistem. Sa mnom ili bez mene - sigurno će se Crna Gora naći na velikom takmičenju.