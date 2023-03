Šakira je iznijela mnogo toga u svojim pjesmama, a kaže da je posle svega što joj se desilo sa Pikeom mnogi podržavaju.

Poznata kolumbihjska pjevačica Šakira i Đerar Pike djelovali su godinama kao idealan par, a onda je ona otkrila da je muž vara sa studentkinjom Klarom! Uslijedilo je mnogo peripetija i razvod, a na kraju je Šakira u nekoliko pjesama žestoko isprozivala nekadašnjeg štopera Barselone.

Sada je u emisiji kod Džimija Falona, jednom od najgledanijih tok šouova na svijetu, ona otkrila da su pjesme itekako odjeknule i da je dobila mnogo poruka podrške jer se odvažila da pjeva o stvarima koje se dešavaju brojnim ženama.

"Čekam da me neko štipne i probudi me iz ovog sna. Neverovatnoj e vidjeti takve reakcije ogromnog broja ljudi. Ogroman broj žena prošlo je kroz isto što i ja i koje razmišljaju baš kao ja, one znaju da prepoznaju ovaj osjećaj. Morala sam u pjesmu da stavim što više prljavštine", otkrila je ona! Evo kako sada izgleda Šakira:

Ona je izbacila tri pjesme u kojima pjeva o svojoj vezi sa Pikeom, a on je sa druge strane ozvaničio svoju vezu sa 12 godina mlađom ljepoticom Klarom Marti. U međuvremenu je iskusni Španac završio fudbalsku karijeru, ali s obzirom na to da je uložio novac u mnogo razlilitih poslova.