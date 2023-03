Zvijezda Pari Sen Žermena i brazilske reprezentacije Nejmar doživio je tešku povredu i moraće da odsustvuje sa terena.

Zvijezda PSŽ-a Nejmardoživio je povredu ligamenata zgloba zbog koje će odsustvovati sa terena 3 do 4 mjeseca. To ujedno znači i da je njegova sezona završena. On će sigurno propustiti drugu utakmicu nokaut faze Lige šampiona protiv Bajerna, u kojoj će Parižani morati da jure minus od gola zaostatka za Bavarcima.