Selektor Hrvatske Igor Štimac otkrio je da je Džo Šimunić praktično namerno udario Miralema Sulejmanija na "Marakani" pre deset godina.

Izvor: MN Press

Ove godine obeležava se deset godina od poslednje fudbalske utakmice Srbije i Hrvatske koju osim po rezultatu 1:1, pamtimo i po pogibeljnom startu Džoa Šimunića nad Miralemom Sulejmanijem. Zbog jednog od najbrutalnijih startova koje je fudbalski svet video, Šimunić je dobio direktan crveni karton, ali umesto da se izvini rivalu, godinama kasnije se naslađivao i govorio je da je "Sulejmani bio brz, ali nedovoljno brz".

U međuvremenu, prijale su mu i čestitke mnogih u Hrvatskoj koji su taj start videli kao "herojski", a njegov tadašnji selektor Igor Štimac je u podkastu "Inkubator" između redova kazao i da ima osećaj da je Šimunić išao s namerom da povredi Sulejmanija.

"Šimunić? Pokopao me je...", nasmejao se Igor Štimac dok je govorio na ovu temu: "Kad sam video da je krenuo na Sulejmanija, pala mi je zastavica na oči. Nije trčao da njega stigne i uzme mu loptu, trčao je toliko da bude kratak da može da ga pogodi. Njemu je sve 'ono hrvatsko' došlo u glavu, video je metu, uokvirio je metu i gledao je kada da stigne. To je bilo čišćenje gadno, nije bilo lepo".

Govoreći o samoj utakmici, Štimac je rekao da je tada bilo "ružno" biti selektor Hrvatske, pošto veruje da je njegova ekipa imala sve u svojim rukama i da je mogla da pobedi Srbiju u Beogradu.

"Imaš kontrolu i treba da dobiješ utakmicu i onda iz situacije gde nemaju da nas prođu, dobiješ gol glavom iz kornera preko Mitrovića i onda sa igračem manje igraš. I to je došlo iz našeg kornera. Ružno izgleda na kraju sve, trebalo je komforno da završimo tu utakmicu", naveo je Štimac.

Bivši selektor Hrvatske, koji je imao i buran odnos sa Sinišom Mihajlovićem, tada na klupi Srbije, setio se i da je i kao fudbaler imao nastup protiv Jugoslavije. Ističe da je potpuno drugačije...

"Ne može to da se poredi. Ti kada si igrač, onda vodiš računa o sebi da dovedeš se u funkciju da pomogneš timu. Ako si taj koji može da utiče na druge, onda još bolje... Ali kao trener, moraš da uđeš u glavu 25 momaka. Moraš da čitaš njihov govor tela i da vidiš ko je pravi za tu utakmicu. Tu je sve do karaktera. U tim utakmicama nema lepote, karakter dobija utakmicu. Ja sam za tu utakmicu dva meseca pre nazvao Olića i rekao da se pripremi za meč u Zagrebu. Imao sam dogovor sa Olićem da bude na raspolaganje kada mi mislimo da treba i rekao je da nema problema. Znao sam da je to utakmica za njega. I koga sam stavio? Mandžukića i Olića, pa smo presingom doveli njihovu odbranu doveli do problema, a imali vrhunsku odbranu sa Subotićem, Nastasićem, Kolarovim i Ivanovićem. Pravili su greške i dali smo im dva gola. To je apsolutno najdraža pobeda u karijeri. To je nama i jedina pobeda protiv njih", poručio je Štimac.