Barselona ima zabranu transfera za letnji prelazni rok, osim ako ne ispuni jedan uslov...

Barselona ima zabranu transfera i na leto neće moći da dovede pojačanja! To je izjavio prvi čovek Primere Havijer Tebas. Potvrdio je da će klub morati da pronađe druge izvore prihoda i da su se do sada izvlačili, što neće biti slučaj u budućnosti. Doduše, strani mediji da postoji i jedno drugo rešenje, a to je profit od preko 180 miliona evra...

Dovela je Barsa letos Roberta Levandovskog, Rafinju, Žulsa Kundea i sve to dok se borila sa bankrotom. Na razne načine se dovijala i dolazila do novca, ali je i dalje u ogromnim dugovanjima. Navodno je dug veći od milijardu evra. "Barselona od danas nema više prostora u budžetu za predstojeći prelazni rok. Klub je umešan u sumnjive transakcije i to ima uticaj na Primeru, tako da samo primorani da reagujemo. Doneli smo odluku da ne mogu da dovode pojačanja na leto", rekao je Tebas u Londonu.

Ipak, mediji tvrde da to može da se promeni ako skupi preko 180 miliona evra, tada bi dobila dozvolu da potroši oko 70 miliona na leto. "Prodali su TV prava i zaradili preko 700 miliona evra, ali to neće moći da urade naredne sezone. Imamo sada striktniju ekonomsku kontrolu i na kraju svakog prelaznog roka obaveštavamo klubove koliko novca mogu da potroše. Barseloni smo već rekli da će morati da proda igrače, ako u tome uspe, moći će da koristi oko 40 odsto novca od ukupne prodaje", kazao je Tebas.

Ostaje da se vidi kako će reagovati katalonski klub na čelu sa Đoanom Laportom koji je nedavno izjavio da je sa finansijske strane sve u redu. "Kada smo se rešili plata Antoana Grizmana i Đerara Pikea uštedeli smo oko 90 miliona evra za narodnu sezonu. Ne moramo da prodajemo najvažnije igrače, dovešćemo pojačanja", kazao je tada Laporta.