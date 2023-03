Levi bek Partizana i kapiten trenutne generacije ekipe iz Humske objasnio šta se desilo nakon poslednjeg meča i kakva podrška treba da bude.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Fudbaleri Partizana spremaju se za "večiti" derbi protiv Crvene zvezde, a u sećanju je i dalje bolan remi protiv Radničkog iz Kragujevca. Pred sablasno praznim tribinama na kojima je tek nekoliko stotina gledalaca posmatralo utakmicu 23. kola Superlige u neobičnom terminu - ponedeljkom od 14:00 - dogodio se i jedan incident, a u njemu su glavni akteri bili navijač i kapiten Slobodan Urošević.

Levi bek Partizana vratio se iz tunela kako bi se raspravio sa navijačima koji su dobacivali sa istočne tribine, a pred meč sa Zvezdom ponovo je objasnio šta se tog dana, nakon remija (1:1), dogodilo u Humskoj.

"Mediji su preneli da je bilo konflikta, jednostavno navijači su tražili da dođe cela ekipa. Bili su već u svlačionici, otišao sam do njih, ako je moj konflikt to što sam rekao i upitao gospodina, onda... Mislim da bi ekipa bila ispraćena aplauzom sa stadiona. Nije bilo nikakve svađe i snimak postoji. Moja jedina rečenica je bila upitna i mislim da je to bilo dovoljno", rekao je Urošević.

Jedan od najboljih igrača Partizana dobio je pitanje o navijačima i u nastavku konferencije, a tada je pažnju posvetio na podršku koja igračima mnogo znači tokom mečeva. Voleo bi kapiten Slobodan Urošević da, zajedno sa saigračima, češće čuje reči podrške umesto kritike klupskih čelnika...

"Navijači nam znače i daju nam vetar u leđa, to što skandiraju neke stvari - to je njihovo. Svako ima pravo da iskaže vid nezadovoljstva, ali mislim da u ovom trenutku je najbolje da se pruži podrška i igračima. Trenutno, bolje nemaju, da se tako izrazim. Možemo samo zajedno da izađemo iz ovoga. Negativni komentari neće pomoći, štaviše odmoći će nam. Apelujem na to da budu uz tim, pa na kraju ćemo videti gde smo i šta smo", zaključio je Urošević na kraju.