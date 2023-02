Gordan Petrić iznervirao se kada je čuo reči svog golmana Alesandra Popovića.

Izvor: MN Press/arenasport/screenshot

Partizan je doživeo novu blamažu u Superligi, u Humskoj je osvojio samo bod protiv Radničkog 1923 (1:1). Po prikazanom u drugom poluvremenu gostujući tim bio je bliži i da ode u Kragujevac sa sva tri poena. Posle utakmice nastala je tenzija, jer je reporterka TV Arena sport čula golmana Aleksandra Popovića kako dobacuje: "Šta se dešava, zašto se povlačimo 17. utakmicu zaredom?!"

Trener crno-belih Gordan Petrić ostao je iznenađen kada mu je rekla šta je čula. "On je to rekao? Pitajte ga zašto je to rekao, ako je to rekao, onda je to njegova sramota. Ako su do sada bili zajedno, treba da budu do kraja. Ako je to rekao, njegova je sramota. Ako vi kažete, verujem vam, to je njegova sramota."

Upitan za rezultat i još jedan kiks, Petrić je rekao: "Ništa se ne dešava, ovo je realnost Partizana i naše ekipe. Pokušavali su koliko su mogli, u jednom trenutku smo imali priliku da rešimo meč, nismo rešili. Posle smo mogli da izgubimo i jedan bod, ovo je realnost", rekao je Petrić.

Nije hteo da priča o predstojećem derbiju sa Crvenom zvezdom. "Ne bih sada, ima još četiri dana, videćemo šta će biti", zaključio je Petrić.