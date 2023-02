Poznati čuvar mreže nije birao reči nakon meča u kojem je bio jedan od tragičara svog tima.

Fudbaleri Bajera iz Leverkuzena poraženi su u Ligi Evrope od Monaka (3:2), a prvi pogodak na meču bio je autogol finskog golmana Lukaša Hradeckog. Iskusni čuvar mreže nemačkog tima odgurnut je u ranoj fazi meča, a lopta se od njega odbila u gol i toj ebio trenutak zbog kojeg je nakon utakmice izgubio živce.

Pred kamerama je komentarisao odluku sudije da ne svira faul iako Hradecki tvrdi da ga je Bril Embolo odgurnuo u tom duelu, a zatim je i opsovao. Samo nekoliko minuta nakon završenog meča Hradecki se dotakao koškanja fudbalera i tom prilikom pričao o njihovim polnim organima!

"Pitajte sudiju, po meni je to čist prekršaj. Udario me i nekontrolisano sam pao. Meni je to prekršaj. Osim toga, ne razumem kako ne može ponovno pogledati situaciju. Da me nije gurnuo, mogao sam bez problema dodati loptu. To je bezobrazno", rekao je Hradecki i odmah nastavio oštrijim rečima kada je trebalo prokomentarisati sukob igrača dva tima nakon utakmice: "Motivisani smo za drugu utakmicu. Šta se dogodilo nakon utakmice... Nova generacija, svako misli da ima veći ku*ac od drugog. Ne razumem, sve su to deca, sve su to deca."

Autogol Hradeckog uticao je na konačan ishod meča i Bajer će imati težak zadatak naredne nedelje na gostovanju Monako. Biće potrebno da "ponište" rezultat iz prvog susreta i pobedom obezbede plasman u osminu finala Lige Evrope.