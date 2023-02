Španskom fudbaleru Serhiju Ramosu očito teško pao poraz od Bajerna, pa bijes iskalio na fotoreporterima.

Izvor: Twitter/lewyball/printscreen

Fudbaleri Pari Sen Žermena poraženi su u prvom meču derbija protiv Bajerna, a nekadašnji kapiten Real Madrida iskoristio je priliku da se obruka. Iskusni Serhio Ramos (36) nedolično se ponašao nakon meča, a kamere su zabilježile njegov sukob sa čak dvojicom fotografa koji su pokušavali da zabilježe trenutak i u kadar uhvate igrače francuskog tima.

Jedan od njih slučajno je odgurnuo snažnog štopera, što Ramos nije želio da toleriše. On se okrenuo i postao agresivan, iako se na snimku čini da je taj prvi kontakt bio veoma blag. Nedugo zatim u kadru se pojavio i drugi fotoreporter koji je pokušavao da uradi svoj posao, a Ramos ga je veoma snažno odgurnuo i praktično izbacio iz kadra na ovom snimku. Pogledajte kako je to izgledalo:

New club , same Ramospic.twitter.com/yaVlj4AjUC — Culers Media (@lewyball)February 15, 2023

Iskusni španski fudbaler i ranije je bio poznat po svojim oštrijim nastupima na terenu, ali ovakvu situaciju i od njega vidimo prvi put. Vjerovatno je na ponašanje defanzivca koji je sa Realom četiri puta bio šampion Evrope uticalo i to što su mu nakon meča u Parizu male šanse da do trofeja stigne sa PSŽ-om. Ekipa predvođena Mesijem, Nejmarom i Mbapeom moraće u Minhenu da nadoknadi zaostatak iz prve utakmice, a zatim preskoči još tri prepreke do trofeja.