Masimo Ferero posle loših rezultata kluba i teške finansijske situacije sada moli za pomoć policije i razumijevanje navijača.

Izvor: Profimedia/Independent Photo Agency/Alamy Live News

Sampdorija se grčevito bori za opstanak u Seriji A, a nisu problem samo rezultati i loš igrački kadar. Uplate kasne, liga prijeti suspenzijama, a većinski vlasnik i bivši predsjednik kluba Masimo Ferero je u ogromnim problemima.

Navijači su upravo njega targetirali kao glavnog krivca za sve nedaće ekipe i sada je dobio jezive prijetnje smrću i to na kućnu adresu! O tome je pričao za italijanske medije.

"Tri metka su došla na moju adresu, prije dvije ili tri godine. Stigli su u koverti i rekli su mi da će me ubiti, a sada je došao još jedan uz prijetnje meni i doktoru Garoneu. On je izgubio mnogo novca, ponudio se da nam pomogne i ja sam prvi koji će reći da mu se zahvaljujem na tome. Već je spasio Sampdoriju prije 12 godina i sada se nudi da to opet uradi. Trebalo bu da mu se zahvalimo, ako to uradimo pružiće nam ruku. Njemu je "Dorija" u venama. Ali metak za mene i njega, to nije dobro i nije fudbal i nije sport. Policija mora da zaustavi ovo nasilje, ja imam djecu i bojim se da izađem na ulicu", rekao je Ferero za "La Prese".

On je uverio sve da će plate biti isplaćene, ali da je sada prije svega neophodna podrška za trenera Dejana Stankovića i igrače koji se iako im plate kasne svim srcem bore za klub i pokušavaju da nekadašnjeg šampiona spasu od ispadanja.

"Plate će biti isplaćene, ali hajde da se smirimo. Niko neće izbaciti Sampdoriju iz lige jer ćemo isplatiti plate, jedino što one malo mogu da kasne, ali se ni to neće desiti. Sada sam malo odložio uplate, ali sam pričao sa igračima i oni će se boriti za dres. Potrebna nam je pozitivna energija od kluba, medija, navijača, hajde da se svi smirimo Imamo 22 igrača, 11 na terenu i Stankovića koji je odličan trener. Prestanite da govorite o kaznama, bankrotu i platama", završio je Ferero.