Antonio Kasano je vrlo grubo prokomentarisao fudbal Rome i Žozea Murinja.

Izvor: YouTube/AS Roma/Screenshot

Proslavljeni italijanski fudbaler Antonio Kasano često zna da ispali "otrovne strelice" prema velikim fudbalskim imenima i do skoro je najviše voleo da provocira Kristijana Ronalda, dok je izgleda nova žrtva Žoze Murinjo. Jedan od najboljih trenera svih vremena, i aktuelni "šef" Rome, nije po Kasanovom ukusu i zato ga je u jednom intervjuu žestoko iskritikovao i nema sumnje da će Murinjo već pronaći način da odgovori Italijanu.

"Murinjo nikada nije bio veliki trener. Samo zna kako da se nosi s novinarima i dobar je govornik, zna kako da vodi velike igrače, Pa lako je biti prijatelj sa velikim fudbalerima...", rekao je Kasano u podkastu koji vodi italijanski fudbaler Kristijano Vijeri, koji se neće baš do kraja složiti s ovim rečima.

Kasano je posebno nezadovoljan kako izgleda Murinjova Roma, inače trećeplasirani tim u Seriji A, pošto za razliku od modernih trenera ne voli da "umire u lepoti". Konzervativniji fudbal na rezultat očigledno nije po volji Antonija Kasana, inače bivšeg igrača "vučice", a posebno mu se ne dopada kojim se fudbalerima "Specijalni" okružio u Rimu. Veruje da je sam insistirao na dovođenju iskusnih igrača u čijoj igri nimalo ne uživa.

"Naterao je klub da troši novac na Nemanju Matića i Ruija Patrisija. Njegov fudbal u Kupu Italije me je naterao na povraćanje. Čak i s drugorazrednim timom morate da pobedite Kremoneze. Takođe, način na koji je oterao Rika Karsdorpa je bio katastrofalan. Sada se on vraća u tim pošto ga je Murinjo oterao. Zna li iko zašto? To je nered. Isto se dogodilo i sa Zanijolom, a evo već je godinu i po dana kako vodi Romu i uopšte ne igramo dobar fudbal", zapitao se Kasano koji nikada ne štedi ljude koji ga nerviraju, međutim dugo ga neko nije iznervirao kao Murinjo.

Murinjo je u Romu došao 2021. godine, nakon neuspeha u Totenhemu i Mančester junajtedu, a u prvoj sezoni završili su na tek šestom mestu. Ove godine igraju bolje i nadaju se povratku u Ligu šampiona.