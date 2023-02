Još traje borba za spasavanje poznatog fudbalera iz Gane na jugu Turske.

Iako su u ponedeljak uveče zapadni mediji objavili da je Kristijan Atsu pronađen i izvučen iz ruševina posle zemljotresa u Turskoj, to bar u satima prije ponoći ipak nije bilo tačno! Spasioci nisu uspjeli da se probiju do napadača iz Gane, kao ni do sportskog direktora kluba Tanera Savuta. "Znamo da je naš sportski direktor Taner Savut pod ruševinama i ne možemo da dođemo do njega, kao ni do Kristijana Atsua, cijela građevina je postala ruševina", rekao je portparol kluba.