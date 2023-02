Majorka pamti Vinisijusa i ne prašta mu.

Izvor: Reddit

Nastavio se rat Vinisijusa i Majorke! Sve je počelo prethodne sezone kada se Brazilac žalio da mu je jedan fudbaler Majorke rekao da je "majmun", a potom je kapiten ostvrskog tima Antonio Raljo svim silama napao Brazilca!

"Vinisijusa predstavljaju kao da on nikada ne provocira i ne vrijeđa protivnike tokom utakmice. Kada mu neko to kaže u lice i nazove ga provokatorom on onda koristi džokera i igra na kartu rasizma. Lično nemam ništa protiv toga što pleše kada postigne gol, nije prvi koji je to uradio. Ali, ne treba da provocira i vrijeđa protivnike tokom meča, a onda da izigrava žrtvu i svaki put govori o rasizmu kada ga neko kritikuje", rekao je on.

Sada je Predrag Rajković zaustavio sve napade Reala, a autogol Naća Fernandeza je bio dovoljan za pobjedu Majorke 1:0, a cijeli meč je protekao u napadima na Vinisijusa! Prvo mu je kapiten Raljo prišao i tjerao ga da poljubi grb Majorke, a onda je defanzivac Pablo Mafeo došao do Vinisijusa i rugao mu se! Pogledajte te detalje:

Pokazivao mu je da stalno plače i da se žali se kod sudija, skakutao je oko njega i pokazivao mu da obriše suze! To nije bilo sve, pošto su i navijači Majorke dobro zapamtili ponašanje Vinisijusa i njegove provokacije.

Navijači su ga na meču dočekali tako što su mu dovikivali da je "lajavi idiot", a zatim su skandirali ime svog kapitena Antonija Ralja! Pogledajte i video provokacija za Vinisijusa: