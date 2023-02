Karlo Anćeloti želi da Eduardo Kamavinga više igra na poziciji lijevog beka.

Izvor: Profimedia/ Laurent Lairys / MAXPPP

Karlo Anćeloti napravio je veliku promjenu u Realu. Poslao je veznog fudbalera Eduarda Kavingu da igra u defanzivi. Prebacio ga je na lijevog beka na utakmici protiv Valensije. Izgleda da je to dalo rezultat, pošto su Madriđani ostvarili pobjedu i upisali tri boda (2:0).

Razlog ovakve odluke bila je povreda Ferlana Mendija i Davida Alabe i oni nisu mogli da budu na terenu. Italijanski stručnjak najavio je da bi ovako nešto mogao da ponovi u bliskoj budućnosti. "Iznenadio je sve nas igrom na lijevom beku. To mi se mnogo svidjelo. Alaba se vraća za naredni meč, vidjećemo kako će to da izgleda jer nije igrao neko vrijeme. Znam da Kamavinga nije igrao mnogo na tom mjestu, ali pravi velike probleme protivnicima. Uz to radi odličan posao defanzivno. Ne dopada mu se to mnogo, ali se nama sviđa", rekao je Anćeloti.

Nije ovo prvi put za njega da mijenja poziciju i da igra kao lijevi bek. Činio je to i u dresu reprezentacije Francuske. Nedavno je to radio i na Svjetskom prvenstvu u Kataru.