Bivši vezista Partizana neće ove zime pojačati crno-bele, potvrdio je trener.

Izvor: MN Press

Bivši vezista Partizana Miloš Jojić (30) prošao je pripreme sa crno-belima ove zime, ali neće se vratiti u Humsku. Iako je nastupio u jednoj pripremnoj utakmici, iskusni fudbaler nastaviće karijeru u drugom timu, potvrdio je trener crno-belih Gordan Petrić.

"Joja (Miloš Jojić, prim.aut) je bio na Teleoptiku, trenirao je sa nama, hteo sam da potpiše za nas. U tom momentu smo imali problem sa vezistima. On je tada bio izričit da neće da nastavi saradnju sa Partizanom iz njemu znanih razloga. Ja sam rekao da sve to oko njega mogu da hendlujem, u smislu nekog njegovog eventualnog problema sa navijačima ili nečeg te vrste", rekao je šef struke Partizana. "Sada nije realno da potpiše, iako je on kvalitetan igrač i uklopio bi se u svlačionicu i način igre u narednom periodu. On je pokazao da je pravi profesionalac. Naći će klub u narednih par dana i ja mu želim puno sreće", dodao je on.

Jojić je igrao za Partizan u dva mandata - prvi put kada se probio u prvi tim kao đak crno-belih i nakon gola za titulu otišao u Borusiju Dortmund 2014, a drugi put je zadužio crno-belo 2020, pod vođstvom Aleksandra Stanojevića. Drugog povratka, bar za sada, neće biti.

Da li će crno-beli dovoditi još igrača? "Ne interesuju me igrači samo da bi došli, već samo onaj koji će napraviti ozbiljnu razliku u odnosu na igrače koje več imamo. Dakle, ne isti kvalitet ili sličan, već veći. Rekao sam da bi bilo dobro da Haziza dođe, on je kvalitetan. Možda bih time i duplirao igrače na toj poziciji, ali on je igrač za naredne dve – tri godine. Samo kvalitet nam je potreban, neko ko je mnogo bolji od trenutnih. Ili neko ko će u narednom periodu biti bitan, ne mora da igra sada. Imam igrače sa kojima mogu da izguram do juna sve. Ponavljam, voleo bih da imam mnogo dobre igrače, ali neću da dovodim slične kao što ih imam. Već da bude mnogo, mnogo bolji. To je moj stav, ali uvek ima neko iznad mene."