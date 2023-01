Grejem Poter dao je izjavu koja se verovatno neće dopasti novim vlasnicima Čelsija...

Čelsi je potrošio preko 350 miliona evra za pojačanja od kada je Amerikanac Tod Boli kupio klub od Romana Abramoviča. Od tada se dosta toga promenilo, turbulentan period traje i dalje. Svestan je toga i Grejem Poter koji bi mogao da dobije otkaz posle izjava koje je dao.

On je posle ubedljivog poraza od Mančester sitija (4:0), a pre meča sa Fulamom pričao o situaciji u klubu i tom prilikom veličao je Rusa i sve što je on uradio. "Klub je vođen na određen način oko 20 godina i sve to je dobro funkcionisalo. Imam veliko poštovanje prema prethodnim vlasnicima zbog svega što su učinili. Nažalost, oni nisu više tu, izgubili smo tu vrstu liderstva. Došli su novi vlasnici, sve se brzo promenilo. Ako pogledate šta se sve dogodilo u prethodnih šest meseci, godinu dana, videćete da je bilo mnogo toga. To može da se manifestuje na različite načine", rekao je Poter.

Tvrdi da ima mnogo "tumbanja" i da nije lako nikome da se navikne na sve. "Bilo bi nepoštovanje reći da je neko otišao i da će stvari samo da se nastave tek tako. Imamo novi štab, strukturu, nove ljude. Mnogo stvari je otišlo i treba sve to ponovo izgraditi. U isto vreme imate iste zahteve, ista očekivanja. U realnosti, gledajući ono šta bi klub trebalo da bude u smislu funkcionisanja i svega toga, možda još nismo tamo gde treba. U mojoj glavi je to lako da razumem, ali shvatam da nije isto za sve."

Na kraju je još jednom "pecnuo" nove vlasnike i pohvalio Abramoviča i nekadašnju upravu. "Promene su pune izazova za bilo koju organizaciju, nije to ništa čudno, tako je, kako je. Moramo da se snađemo u ovoj novoj sadašnjosti i da izgradimo stvari ponovo. Ovo je verovatno najteži posao u fudbalu. Kako zbog promena u vlasništvu, tako i zbog očekivanja i sveta, što je i normalno kada ste u ovako velikom klubu. Prethodni vlasnici bili su fantastični, sada je vreme za novo poglavlje. Trenutno možda malo bolujemo i nalazimo se u takvom momentu, tako da razumem frustraciju, ali cenim podršku", zaključio je Poter.