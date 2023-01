Srpski napadač postigao 11. gol u sezoni za premijerligaša iz Londona.

Izvor: Twitter/arenasport_tv/printscreen

Novo kolo Premijer lige, novi gol Aleksandra Mitrovića! Srpski fudbaler se oporavio od promašenog penala u nadoknadi vremena na prethodnom meču i protiv Lestera uspio da obraduje šahistu Magnusa Karlsena. Kao i mnogi drugi, Norvežanin ima u timu srpskog golgetera koji je 11. put u prvenstvu našao put do mreže!

Ovog puta je to Aleksandar Mitrović uradio na asistenciju Brazilca Vilijana, koji ga je sjajno pronašao u kaznenom prostoru. Mitroviću je preostalo da primiri loptu, što je uspio da uradi na fantastičan način, a zatim i da je "ćušne" pored istrčalog golmana "Lisica" Denija Vorda.

Čuvar mreže nije imao mnogo šanse da zaustavi ovaj Mitrovićev udarac, pa je Fulam u 18. minutu stigao do velike prednosti. Aleksandar Mitrović je mogao da proslavi sa saigračima, a ovim pogotkom on je izjednačio svoj lični rekord kada su u pitanju golovi u Premijer ligi tokom jedne sezone. Nema sumnje da će ga do kraja prvenstva nadmašiti jer smo tek na polovini takmičenja, a srpski golgeter mogao bi sezonu da završi i u samom vrhu liste strijelaca, u društvu Holanda, Kejna i ostalih zvijezda. Pogledajte kako je Aleksandar Mitrović zatresao mrežu Lestera: