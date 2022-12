Golgeter srpske reprezentacije bez ustezanja rekao sve što mu je na duši - o Kataru, FSS-u, Piksiju, napadima na ekipu, "aferi" tokom Mundijala...

Aleksandar Mitrović, najbolji centarfor u istoriji fudbalske reprezentacije Srbije, završava kao godinu osvajač Zlatne lopte, ali i sa gorkim ukusom u ustima zbog rane eliminacije Srbije na Svetskom prvenstvu u Kataru. Mitar je želeo više, ceo tim i selektor Dragan Stojković hteli su više, navijači su hteli više, ali... Ipak, posle svega "Mitrogol" ne oseća žal, već pokušava da objektivno sagleda situaciju.

"Žal nikako! Ophrvali su nas mnogobrojni problemi, povrede udarile u timske temelje. Nažalost, u ključnom trenutku nismo bili maksimalno spremni za mondijalske izazove. Da se razumemo, isključivo pričam o povredama", rekao je on u intervjuu za Sport klub.

Upitan da li je to alibi, Mitrović odgovara: "Nemojte, molim vas". "Povrede su isključivi razlog, zbog kojeg smo se udaljili od cilja. Veliki broj reprezentativaca ispao je iz stroja, samo mi znamo koliko smo muka istrpeli. A, kad nisi fit, logično, ne možeš ni taktički da odgovoriš zadacima na terenu. Dobro sam promislio svaki potez tokom mondijalskih 300 minuta. I ostajem pri tvrdom stavu – jesmo mogli više, ali nema razloga da žalimo. Viša sila urotila se protiv nas."

Nakon što je sabrao utiske posle Svetskog prvenstva, Mitrović je pred Novu godinu prvi put otvorio dušu i priznao šta primećuje: "Stekao sam utisak da su se pojedinci naslađivali problemima reprezentacije. Čini mi se da unutar pojedinih krugova postoji želja da nas što pre slome! Jedva su dočekali ispadanje i osuli paljbu. Po principu – njima je dobro, koliko je fudbalskoj Srbiji loše. Navikao sam, posle decenije u reprezentaciji, na sve i svašta, tako i jasno ciljane kritike."

Na pitanje na koga misli, Mitrović je bio oštar: "Konkretno, hijene oko Fudbalskog saveza Srbije. Sakrivene u kojekakvim rupama, ćutale su dok je Srbija gazila sve pred sobom. Pitanje vremena je bilo kad će osuti paljbu po nama. Već viđen scenario, samo što su pojedinci direktno dodatno nišanili i ka selektoru Draganu Stojkoviću. A, kad smo sa Piksijem briljirali, nigde istih stručnjaka, nije bilo."

Mitar nije hteo da govori o imenima, ali je jedno hteo da naglasi: "Prvo da razjasnimo, našim navijačima, naciji, svaka čast. Osećali smo podršku na svakom koraku i obećavam – od marta, s prvim kvalifikacionim utakmicama za Prvenstvo Evrope, vratićemo duplom merom. Pobedama! Važna dopuna – jedno je biti trener, sasvim drugo komentator, pored TV ekrana. Pojedinci su osetili potrebu da komentarišu Piksijev učinak, iako su miljama daleko od selektora, njegovog imena, karijere, ali i našeg tima. Pitanja o pripremi utakmice, raspoloživom kadru, povredama, psihološkom stanju fudbalera, kao da nisu bitna. Ne ide to… Klupa i teren su jedno, televizija, studio, sasvim drugo. Dobili su pet minuta slave! Potrudićemo se da već od marta priču nastavimo u drugačijem, nama znanom smeru."

Mitar je bio upitan i za optužbe o raspodeli novca od premija za plasman na Mundijal. Navodno je i grupa igrača nezadovoljna podelom novca?! "Odmah ću vam reći – još jedna laž! Niko od nas ne igra za Srbiju zbog novca. Lično, sramota me i da pričam na temu premija. Igramo u odličnim klubovima, zarađujemo i više nego dovoljno, reprezentacija traži čistu glavu i srce. Novac nije bitan! Ne ulazim ko je koliko dobio, niti me tuđi novac interesuje. Znam da su ispoštovani svi ljudi u sistemu Fudbalskog saveza Srbije, najuže jezgro „A“ selekcije takođe. Svi do jednog!"

Pred Katar je postojala i dilema oko toga da li Mitrović i Vlahović mogu zajedno. "Pokazali smo više puta da se odlično slažemo! Kvalifikacije, put do Katara, zajedno nismo izgubili utakmicu do Švajcarske. Za dobre fudbalere, u svakom timu, mora da ima mesta! Bože zdravlja, da se Vlahović oporavi i videćete od marta šta možemo. Ljudi, u Srbiji, ne shvataju koliko je delikatna situacija bila u Dohi. Duci još ne može da igra, moji bolovi ne prestaju. Injekcije, lekovi, skoro da ništa ne pomaže. Boli i dalje, Premijer liga ne trpi četiri nedelje pauze."

Mitar je govorio o svemu, pa se dotakao i navodne "se**-afere" u ekipi Srbije. "Ružno. Podlo, prizemno, govorimo o udarima na ljudske živote. Nema šale sa tim stvarima, nije priča u stilu 'psi laju, karavani prolaze'. Mnogo ozbiljnije posledice mogla je da ostavi. Ljudi su zavisni, ljubomorni, svesno su plasirane zle ideje, pogotovo u situaciji očiglednih problema."

Kako bi Mitrović reagovao da se radilo o njemu u tim tračevima? "Trudim se da isključim glavu i ostanem imun na pošasti modernog doba, društvene mreže posebno. Svako ima pravo na mišljenje, sa modernim tehnologijama javno, i to ne sporim. Čak je i dobro što se šira grupa ljudi na taj način oseća bitnim. Opet, moj je stav – možda nije bitno šta, ali jeste ko kaže. Pihvatam kritike, ali znam ko Aleksandru Mitroviću želi dobro. I stav dobronamernih ljudi maksimalno poštujem."

Da li ga plaši eventualni odlazak Piksija? "Nije vreme, ni mesto da se razmatra opcija o odlasku selektora... Ne vidim razlog da se raspravlja o poverenju čoveku, čije su nepune dve godine mandata ispunjeni vedrinom, odličnim rezultatima, povratkom vere u državni tim. Napravili smo mnogo dobrih stvari, predstavili superofanzivan fudbal, igrali na Mondijalu, domogli se „A“ divizije Lige nacija. Sport, fudbal pogotovo, traži kontinuitet. Sramota me, zato, da pričam o Piksijevom odlasku.“

Ima li nade za srpski fudbal posle još jednog neuspeha na Svetskom prvenstvu? "Navikli smo na usud optužbi i sukoba posle velikih takmičenja. Uzastopna učešća na mondijalima nisu mala stvar, naprotiv. Pogledajte ko se nije ni dokopao Katara, a Srbija je igrala i četiri godine ranije, u Rusiji. Euforija može da bude dobra stvar, međutim, nama su potrebni trkači na duge pruge. Fudbal traži ponavljanje, kontinuitet, ne trpi stare zasluge. Naša generacija može mnogo da raste i zato podignutih glava gledamo napred…", zaključio je Mitrović za "Sport klub".