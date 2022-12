Dijego Maradona odgovorio je jednom na pitanje ko je veći, on ili Pele?

Izvor: Profimedia

Još jedna tužna vest potresla je fudbalski i sportski svet – Pele je preminuo. "Kralj fudbala", legendarni Brazilac, trostruki osvajač Mundijala, ostavio je dubok trag u svim sferama i ostao upamćen kao za mnoge najveći fudbaler. Argentinci se sa tom ocenom sigurno neće složiti, jer čak imaju i pesmu da je Dijego Maradona veći od Pelea, ali evo šta je upravo "El Pibe" govorio o čuvenom "Kralju".

"Ne, ne. Maradona je Maradona, a Pele je bio najveći. Ja sam samo običan igrač. Ne pokušavam da oponašam Pelea, svi znaju da je bio najveći ikada", izjavio je Maradona i tako pokazao veliko poštovanje prema "Kralju".

Kada je Maradona preminuo krajem 2020. godine, Pele je to teško podneo i ostavio je emotivnu poruku na društvenim mrežama, da se nada da će jednog dana igrati zajedno u raju. Sada kada obojice nema, svet je ostao bez čarobnjaka kakvi se nisu i neće ponoviti, uz svo poštovanje asovima koji su usledili posle njih i možda ih i nadmašili u nekim stvarima. Pele će ostati upamćen kao trostruki prvak sveta i as koji je učinio Brazil fudbalskom silom kakva nije bila nikad posle njega, iako je osvojila titule 1994. i 2002, a 1998. je igrala finale u Francuskoj.

Sa druge strane, Dijego Maradona je 1986. čudesno vodio Argentinu do naslova prvaka sveta, četiri godine kasnije je ponovo doveo ekipu do finala u Italiji, a 1994. je diskvalifikovan sa Mundijala zbog dopinga, iako je nastupio u grupnoj fazi. Sa Peleom je imao odnos koji je bio prožet približavanjima i udaljavanjima, ali je veliko poštovanje ostalo do poslednjih dana obojice.